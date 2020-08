Z Arką bez bramek

Bezbramkowym remisem zakończył się dzisiejszy (6 sierpnia) sparing Olimpii Elbląg z pierwszoligową Arką Gdynia. Trener elblążan Łukasz Kowalski sprawdził kilku piłkarzy aspirujących do gry w jego drużynie i nowe ustawienie taktyczne swojego zespołu.

Sparing Olimpii Elbląg z Arka Gdynia był okazją dla trenera Olimpii Łukasza Kowalskiego do sprawdzenia „w boju” ustawienia z jednym defensywnym pomocnikiem. W pierwszej połowie na tej pozycji zagrał Michał Ressel, dla którego był to trzeci mecz rozegrany w tym tygodniu. Na uwagę zasługuje też zestawienie defensywy elblążan: na stoperze dwóch młodzieżowców, którzy w tym sezonie będą walczyć o minuty w II lidze: Łukasz Sarnowski i Dawid Wierzba. Z boku: Marcin Bawolik i Eryk Filipczyk. Na bramce Paweł Rutkowski. Pierwsze 45 minut na zero z tyłu.

W pomocy wystąpili zawodnicy aspirujący do gry w Olimpii: Oskar Bohm ( Bałtyk Gdynia), Wojciech Zyska (Sokół Ostróda) i znany już z występów w Elblągu Karol Styś (Gedania Gdańsk). Na szpicy – pozyskany z Jagiellonii Białystok Orest Tkaczuk. Bramkarza Arki nie udało się pokonać.

- W pierwszej połowie Arka wystawiła teoretycznie swój najmocniejszy skład, w związku z tym musieliśmy ograniczyć się do działań defensywnych. Rzadko udawało nam się wyjść z akcjami ofensywnymi – mówił Łukasz Kowalski, trener Olimpii Elbląg po meczu.

W drugiej połowie trener Arki Ireneusz Mamrot wymienił niemal cała jedenastkę. W Olimpii pojawili się młodzi piłkarze, którzy aspirują do meczowej „osiemnastki”. Żółto-biało-niebiescy mieli swoje okazje do strzelenia bramki. W drugiej części spotkania Oskar Kordykiewicz próbował przelobować strzegącego bramki gdynian Michała Molendę, ten jednak zdołał uchronić swój zespół od straty bramki. Warto też odnotować próbę Dawida Wierzby, który z kilku metrów trafił w bramkarza Arki. Ostatnie 30 minut w bramce Olimpii stanął Bartosz Przybysz.

- W drugiej połowie mecz się zdecydowanie wyrównał. Mieliśmy kilka sytuacji, które mogliśmy zakończyć bramką. Generalnie jesteśmy zadowoleni z drużyny jeżeli chodzi o zaangażowanie i dyscyplinę – skomentował Łukasz Kowalski. - W pierwszej połowie graliśmy w ustawieniu 4-1-4-1, w drugiej 4-2-3-1. Wychodziło to podobnie. Brakuje jeszcze doprecyzowania zachowań, szczególnie w środkowej strefie boiska. Będziemy konsekwentnie dążyć do grania z jednym defensywnym pomocnikiem i zobaczymy jak to będzie funkcjonować.

W meczu nie zagrali Tomasz Lewandowski, Kamil Wenger, Michał Kiełtyka, Tomasz Sedlewski i Dawid Jabłoński, którzy przebywają na urlopach. Do treningów wrócą w poniedziałek.

Arka Gdynia – Olimpia Elbląg 0:0

Olimpia: Rutkowski – Bawolik, Wierzba, Sarnowski, Filipczyk, Reszel, Winiarski, Zyska, Bohm, Styś, Tkaczuk. Grali także: Przybysz, Milanowski, Kordykiewicz, Branecki, Bednarski

Polski Związek Piłki Nożnej opublikował terminarz II ligi. W pierwszej kolejce (29 sierpnia) Olimpia zagra na wyjeździe z Wigrami Suwałki. W Elblągu żółto-biało-niebiescy zagrają 5 lub 6 września z Motorem Lublin. Publikujemy rozkład rundy jesiennej:

Wigry Suwałki vs Olimpia Elbląg – 29 - 30 sierpnia

Olimpia Elbląg vs Motor Lublin – 5 - 6 września

Bytovia Bytów vs Olimpia Elbląg – 12 – 13 września

Olimpia Elbląg vs Chojniczanka Chojnice – 19 – 20 września

Stal Rzeszów vs Olimpia Elbląg – 26 – 27 września

Olimpia Elbląg vs Sokół Ostróda – 30 września

Hutnik Kraków vs Olimpia Elbląg – 3 – 4 października

Olimpia Elbląg vs GKS Katowice – 10 – 11 października

Lech II Poznań vs Olimpia Elbląg – 17 – 18 października

Olimpia Elbląg vs Górnik Polkowice – 24 – 25 października

Pogoń Siedlce – Olimpia Elbląg – 4 listopada

Olimpia Elbląg vs Olimpia Grudziądz – 7 – 8 listopada

Znicz Pruszków vs Olimpia Elbląg – 14 – 15 listopada

Pauza (z powodu nieparzystej liczby drużyn w II lidze) – 21 – 22 listopada

Olimpia Elbląg vs Błękitni Stargard – 28 – 29 listopada

Skra Częstochowa vs Olimpia Elbląg – 2 grudnia

Olimpia Elbląg vs Garbarnia Kraków – 5 – 6 grudnia

Śląsk II Wrocław vs Olimpia Elbląg – 12 – 13 grudnia

Olimpia Elbląg vs KKS Kalisz – 29-29 lutego 2021 r.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg