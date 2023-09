Z beniaminkiem w Łodzi

Jeszcze chwilę temu wydawało się, że Olimpia osiadła na mieliźnie, ale kapitan Przemysław Gomułka miał pomysł, jak wygrzebać swój statek. Chociażby wyciągnął asa z rękawa, młodzieżowca Dominika Kozerę, który odwdzięczał się bramkami i świetną grą. W najbliższej kolejce jednak trzeba szukać nowego pomysłu, żeby pokonać wymagającą młodzież z rezerw ŁKS-u Łódź.

Przed trójbojem domowym pokusiliśmy o się następującą frazę publicystyczną: "Pragmatyk zapewne jednak wspomni, że w II lidze rozegrano już mityczne pięć (już nawet sześć!) kolejek, po których można wysuwać pierwsze wnioski dotyczące formy poszczególnych drużyn. Wobec zapowiedzi podczas przedsezonowej konferencji trenera Gomułki dotyczącej walki o miejsca od 1 do 6, obecny stan rzeczy jest nie do zaakceptowania. Powyższe fakty optymista może skontrować tezą o najbliższych meczach na własnym terenie, po których sytuacja może się odmienić. We wrześniu Olimpia rozegra pięć ligowych spotkań, cztery na własnym terenie. Przy akompaniamencie swoich kibiców gra się łatwiej, ale jaka będzie rzeczywistość? Czas pokaże".

Sytuacja się zmieniła, jest diametralnie inna, korzystniejsza, po prostu lepsza. Apetyty ponownie są rozbudzone, trzy ostatnie kolacje przy Agrykoli były smaczne i niezwykle strawne. Dolegliwości żadnych nie było, wręcz przeciwnie, poziom endorfin wystrzelił w stratosferę, bo wszystkie dania były pyszne, optymalnie punktowane. Na fanpage'u Olimpii ukazują się radosne zdjęcia z szatni, w tabeli II ligi żółto-biało-niebiescy zakotwiczyli w górnych rejonach z zaledwie punktem straty do lidera. Jednak nie można jedynie oczekiwać na deser, nie można się rozleniwiać. Należy odpocząć i za chwilę mecz z rywalem, który równie dobrze się prezentuje, również ma na koncie 16 punktów.

Elblążanie po raz pierwszy w historii zagrają z ŁKS-em II Łódź, co raczej nie może być zaskoczeniem, bo jeszcze w sezonie 2015/16 rywale występowali w B-klasie. Rezerwy ekstraklasowicza sukcesywnie robiły postępy, w zeszłym sezonie wygrały III ligę grupy I wyprzedzając drugą Legionovię Legionowo o cztery punkty. W minionej kampanii ŁKS II zmierzył się z innym przedstawicielem naszego miasta czyli z Concordią. Dwukrotnie wygrywał, 2:0 w Elblągu przy Krakusa i 3:0 na własnym terenie.

- Kluczowe będzie zachowanie balansu. Nie można oprzeć drużyny tylko na młodych zawodnikach, bo wszystko może dobrze wyglądać na treningach, ale spotkanie ligowe to zupełnie co innego. Mecz ma różne fazy i oprócz młodzieńczej fantazji, gry do przodu, są momenty, kiedy potrzeba na boisku doświadczenia – tłumaczył w przedsezonowej rozmowie z portalem „Łączy Nas Piłka” Marcin Matysiak, szkoleniowiec rezerw ŁKS-u Łódź, który prowadzi zespół od 24 czerwca 2020 roku. Wcześniej znajdował się w strukturach łódzkiego klub, prowadził wspólnie z Romualdem Solarkiem drużynę U-16. Gdy Matysiak przejmował zespół, ŁKS występował w IV lidze.

Od samego początku korzysta głównie z młodych wychowanków Akademii. Pomysł na zespół rezerw jest zbieżny z ideą drugiej drużyny w Olimpii. W obu przypadkach mamy do czynienia z poligonem doświadczalnym dla kolejnych zawodników. Najlepsi mają trafiać do pierwszej drużyny.

ŁKS w minionej kolejce akurat przegrał z Polonią Bytom, ale wcześniej na szesnaście zdobytych punktów złożyło się pięć zwycięstw oraz jeden remis. Forma wyjazdowa to jedno zwycięstwo, remis i trzy przegrane (porażki z Hutnikiem Kraków, Wisłą Puławy oraz Polonią Bytom, remis z Pogonią Siedlce, wygrana ze Stomilem Olsztyn).

Olimpia w ostatnich latach kilka razy rozgrywała mecze w Łodzi, bo zdarzały się sezony, w których rywalizowała z ŁKS-em albo Widzewem. W sezonie 17/19 żółto-biało-niebiescy wygrali na terenie ŁKS-u 2:1 (Szmydt, Kolosov), w następnej kampanii elblążanie przegrali z Widzewem 0:1, w sezonie 19/20 padł remis 2:2 (Wenger, Kiełtyka) w "sercu Łodzi".

Transmisja w TVP Sport

Po raz drugi w tym sezonie, a dwudziesty trzeci w historii, mecz Olimpii Elbląg będzie transmitowany w TVP. W dotychczasowych Olimpia wygrała ośmiokrotnie, padło siedem remisów, siedem razy wygrywali rywale.

11.06.16 r. - Motor Lublin - Olimpia Elbląg 0:1 (Piceluk)

23.09.17 r. - ŁKS - Olimpia Elbląg 1:2 (Szmydt, Kolosov)

19.05.19 r. - Elana Toruń - Olimpia Elbląg 1:2 (Bojas, Prytulak)

01.09.19 r. - Resovia - Olimpia Elbląg 0:1 (Kuczałek)

08.09.19 r. - Olimpia Elbląg - Znicz Pruszków 1:2 (Brychlik)

13.10.19 r. - Olimpia Elbląg - Górnik Łęczna 1:1 (Szuprytowski)

27.10.19 r. - Olimpia Elbląg - Stał Rzeszów 1:0 (Prytulak)

01.03.20 r. - Widzew Łódź - Olimpia Elbląg 2:2 (Wenger, Kiełtyka)

05.07.20 r. - Górnik Łęczna - Olimpia Elbląg 1:0

29.09.20 r. - Olimpia Elbląg - Sokół Ostróda 3:3 (Surdykowski x2, Lewandowski)

11.03.21 r. - Motor Lublin - Olimpia Elbląg 1:0

30.08.21 r. - Olimpia Elbląg - Motor Lublin 0:0

26.09.21 r. - Olimpia Elbląg - Lech II Poznań 1:2 (Kurbiel)

30.10.21 r. - Ruch Chorzów - Olimpia Elbląg 1:0

06.11.21 r. - Olimpia Elbląg - Chojniczanka Chojnice 1:1 (Krawczun)

15.05.22 r. - Chojniczanka Chojnice - Olimpia Elbląg 4:1 (Senkevich)

10.08.22 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 4:0 (Branecki, Rajch x2, Stasiak)

01.10.22 r. - Olimpia Elbląg - Kotwica Kołobrzeg 2:0 (samobójcza, Wojtyra)

12.11.22 r. - Olimpia Elbląg - Motor Lublin 1:1 (Stasiak)

11.03.23 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 0:0

07.05.23 r. - Kotwica Kołobrzeg - Olimpia Elbląg 2:0

15.09.23 r. - Olimpia Elbląg - Wisła Puławy 3:2 (Senkevich, Bartoś, Kuczałek)

ŁKS II Łódź - Olimpia Elbląg w niedzielę, 24 września, godz. 17:45. Transmisja spotkania w WP Pilot oraz online w aplikacji i na stronie internetowej TVP Sport.

Patronem medialnym ZKS Olimpii Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl