Z drugiej ligi do czwartej

Klub Piłkarski Starogard Gdański poinformował, że jego nowym piłkarzem został... Radosław Stępień, który w rundzie jesiennej występował w Olimpii Elbląg. To już czwarty piłkarz elbląskiego klubu, który odszedł w przerwie zimowej.

To był jeden z letnich powrotów do Olimpii Elbląg. Pierwszy raz Radosław Stępień występował w Olimpii Elbląg w latach 2013-2018. Potem występował w Raduni Stężyca, Gwardii Koszalin i Bałtyku Gdynia. Latem wrócił do Elbląga, wystąpił w 15 spotkaniach. Nie zdobył żadnej bramki, osiem razy zobaczył żółtą kartkę (w tym dwa razy w jednym spotkaniu, co przełożyło się na jedną czerwoną).

Wczoraj (19 grudnia) KP Starogard poinformował o podpisaniu umowy z pomocnikiem. KP Starogard występuje w IV lidze pomorskiej, po rundzie jesiennej zajmuje 13. miejsce z dorobkiem (5 zwycięstw, 6 remisów i 6 porażek). Bilans bramkowy: 31:30.

Przypomnijmy, że Olimpię w zimowym okienku opuścili już Michał Kuczałek, Kacper Tułowiecki i Wojciech Fadecki.