Zabrakło niewiele. Olimpia II przegrała z liderem

Mecz na szczycie forBET IV ligi dostarczyły emocji i dużej ilości bramek. O jedną więcej strzelił jednak Znicz Biała Piska i tym samym Olimpia II przegrała po raz pierwszy w sezonie na własnym terenie.

Spotkanie lidera z wiceliderem. Znicz Biała Piska wyprzedzała rezerwy Olimpii tylko o jeden punkt. Goście niedzielnego (22 października) meczu mogli się pochwalić najlepszą ofensywą w lidze, Olimpia II straciła najmniej bramek w stawce. Znicz nie przegrał jeszcze w próbach wyjazdowych, żółto-biało-niebiescy nie ponieśli jeszcze porażki na własnym stadionie. Przedmeczowe statystyki potwierdzały, że czeka nas pojedynek na szczycie, hit kolejki i faktycznie oglądaliśmy spotkanie niezwykle emocjonujące.

Pierwsze minuty to przysłowiowe "piłkarskie szachy". Trwało wzajemne badanie możliwości, jakieś zagrożenia były, ale strzały nie zmuszały bramkarzy do interwencji. Próby w światło bramki oglądaliśmy dwie i obie zakończyły się golami. Prowadziła Olimpia II po błędzie Tomasza Porębskiego, który nie był aż tak pressowany przez gospodarzy, aby aż tak źle zagrać. Najwyraźniej tkwił w przekonaniu, że na drodze w kierunku swojego bramkarza jest czysta przestrzeń i zdecydował się na podanie. Na jego nieszczęście znajdował się tam Maciej Tobojka, który z otrzymanego prezentu skorzystał z zimną krwią i po sytuacji sam na sam otworzył wynik spotkania. Radość nie trwała długo, bo sześć minut później na strzał zza pola karnego zdecydował się Kyrylo Ovsiannikov. Łęgowski strzegący bramki Olimpii II nie miał szans na skuteczną interwencję i zrobiło się 1:1.

Po zmianie stron oglądaliśmy roszady w Olimpii. Boisko opuścił m.in. rekonwalescent Mariusz Gabrych, który wraca do grania w piłkę po kontuzji odniesionej na początku bieżącego sezonu. W każdym razie żółto-biało-niebiescy wyszli jakby bardziej zmotywowani, prezentowali się lepiej w początkowych fragmentach drugiej połowy. Zwieńczeniem dobrej postawy była bramka Krystiana Kardysia, który po indywidualnej akcji zdecydował się na strzał z okolic 18. metra. Swoją drogą była to najjaśniejsza postać Olimpii II w drugiej części meczu. Po golu jednak w obozie gości nastąpiło przebudzenie. Znicz rzucił się na elblążan i w przeciągu kilku minut zmienił wynik spotkania. Najpierw gol Dawida Pietkiewicza, który lewą nogą strzelił technicznie, nadając piłce piękną trajektorię. Ten sam zawodnik chwilę później wykonywał rzut wolny z bocznego sektora boiska. Dośrodkował idealnie na głowę Nikity Tsishkin, któremu nie wypadało nie wykorzystać tak dobrego zagrania. Przy tym golu niewątpliwie zaspała obrona Olimpii II, zachowanie było dość bierne i zapewne trener Przybyła może mieć pretensje do swoich zawodników za zgubienie krycia.

Końcowe fragmenty to postawienie wszystkiego na jedną kartę. Olimpia II rzuciła się do wyrównania. Dawid Wierzba stał się dodatkowym napastnikiem, Krystian Kardyś dwoił się i troił, Alan Dziurdzia próbował z dalszej odległości, ale gola dającego przynajmniej remis już nie oglądaliśmy. Tym samym Znicz wygrał i pozostał liderem. Olimpia II spadła na trzecie miejsce.

Kolejną serię gier można określić mianem "małych derbów województwa". Do Elbląga (29 października) przyjedzie druga drużyna Stomilu Olsztyn.

Olimpia II Elbląg - Znicz Biała Piska 2:3 (1:1)

bramki: 1:0 Tobojka (33. min.), 1:1 Ovsiannikov (39. min.), 2:1 Kardyś (53. min.), 2:2 Pietkiewicz (64. min.), 3:2 Tsishkin (66. min.)

Olimpia II: Łęgowski - Kazimierowski (90' Etmański) Wierzba, Łaszak (46' Piróg), Kasprzykowski (87' Szopiński), Ruciński (72' Tutaj), Leszczyński, Tobojka (46' Dziurdzia) Sznajder (87' Mural), Kardyś, Gabrych (46' Czapliński)

