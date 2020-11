Ze Zniczem łatwo nie będzie. Transmisja na żywo (aktualizacja)

Mecze Olimpii Elbląg ze Zniczem Pruszków nigdy nie należały do łatwych. Podobnie powinno być tym razem, choć żółto-biało-niebiescy są zmotywowani ostatnim dobrym występem na własnym stadionie. Mecz w Pruszkowie w niedzielę o godz. 12, władze Olimpii zorganizowały jednak transmisję wideo na żywo.

W ostatnim meczu między Zniczem a Olimpią, rozegranym w Pruszkowie 13 czerwca, padł bezbramkowy remis. Wcześniej podczas jesiennej rundy to pruszkowianie wywieźli z Elbląga trzy punkty wygrywając 2:1. W niedzielę również zapowiada się więc ciężki pojedynek.

Żółto-biało-niebiescy wyjadą do Pruszkowa już w sobotę w niemal pełnym składzie. Do zespołu wraca Tomasz Lewandowski, który pauzował jeden mecz za żółte kartki. Zabraknie jedynie Michała Ressela i Kacpra Falona, którzy leczą kontuzje. Elblążanie są podbudowani ostatnim pewnym zwycięstwem nad Olimpią Grudziądz, mają dobrze nastawione celowniki, o czym świadczy sześć zdobytych bramek w dwóch meczach. Muszą jednak popracować nad zgraniem w obronie, by nie przydarzyły im się takie sytuacje, jak w niedawnym spotkaniu z Pogonią w Siedlcach.

Na korzyść żółto-biało-niebieskich działa też ligowy kalendarz. Od meczu z zespołem z Grudziądza będą mieli ponad tydzień przerwy, Znicz dwa dni mniej na odpoczynek, bo jeszcze we wtorek grał właśnie w Grudziądzu, skąd wywiózł remis, choć do 87. minuty prowadził 1:0.

Niedzielny mecz w Pruszkowie, bez udziału publiczności, rozpocznie się o godz. 12. Początkowo miał nie być transmitowany na żywo, ale władze Olimpii Elbląg zorganizowały jednak ekipę realizatorów i mecz będzie można obejrzeć na platformie tvcom.pl

