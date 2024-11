Zjazd do jesiennej zajezdni

Człowiek się nie obejrzał, a już kończy się pierwsza część drugoligowego sezonu. Ostatnim akcentem rundy jesiennej będzie spotkanie z beniaminkiem, ale rewelacyjnym, obecnie liderującym w stawce. Do Elbląga przyjedzie Pogoń Grodzisk Mazowiecki,

Sytuacja obu drużyn to świetny przykład leksykologii. Antonim idealny: Pogoń - Olimpia. Odwrotność znaczeniowa. Pogoń lider, Olimpia przedostatnia. Pogoń znakomita, Olimpia jak zbłąkany turysta bez mapy na ruchliwym skrzyżowaniu. Kontrast ogromny. Olimpia dryfuje na drugoligowym oceanie, Pogoń jak ten statek wycieczkowy “Icon of the Seas”, czyli niezwykła ekskluzywność płynąca w kierunku 1. ligi.

Olimpia zawodzi

Jest źle. Można wymieniać: po pierwsze, żółto-biało-niebiescy wracają do Elbląga po trzech przegranych meczach wyjazdowych; po drugie, ogólny bilans punktowy jest marny, tak samo jak bramkowy; a po trzecie, optymistycznych wieści również niewiele, ostatni news z A8 to oddanie się do dyspozycji zarządu sztabu trenerskiego pierwszego zespołu. Póki co jednak, Olimpię nadal prowadzi Karol Przybyła, trwają poszukiwanie nowego trenera.

Pogoń zadziwia

Przyjdzie się zmierzyć z aktualnym liderem, który w dotychczasowych 16. meczach wygrał dwunastokrotnie, punkty dorzucił również po czterech remisach. Pogoń Grodzisk Mazowiecki ostatni mecz ligowy przegrała w kwietniu bieżącego roku, jeszcze w 3. lidze. Swoją drogą, w zeszłym sezonie rywalizowała z innym przedstawicielem naszego miasta - Concordią Elbląg. Na własnym boisku pokonali słoniki 15:0, a podczas ostatniej wizyty w Elblągu (22 października 2023 roku) wygrali 4:0.

Drużynę od początku minionego sezonu prowadzi Marcin Sasal, trener w środowisku doskonale znany. W przeszłości prowadził m.in. Pogoń Szczecin, Dolcan Ząbki, Koronę Kielce, był również selekcjonerem reprezentacji Polski U-18 oraz U-19. Pogoń Grodzisk Mazowiecki w zeszłym sezonie wygrała 3. ligę grupę I, wyprzedzając drugą Unię Skierniewice o 11 punktów zdobywając przy tym 106 bramek. W obecnych rozgrywkach także dużo strzelają. 35 bramek to drugi wynik w lidze, skuteczniejsza jest jedynie Polonia Bytom - 37 goli. Można dodać, że Pogoń straciła 11 goli, lepszą defensywę ma jedynie Wieczysta Kraków, która siedmiokrotnie wyjmowała piłę z własnej siatki.

Bilans historyczny

Olimpia z Pogonią grała dotychczas dwukrotnie. Oba mecze miały miejsce w sezonie 2021/22. Goście sobotniego meczu wówczas również byli beniaminkiem.

2 spotkania, 1 zwycięstwo Olimpii, 1 zwycięstwo Pogoni

bramki: 1:1

23.10.2021 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1:0 (Krawczun)

01.05.2022 r. - Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Olimpia Elbląg 1:0

Olimpia Elbląg - Pogoń Grodzisk Mazowiecki w sobotę, 9 listopada, godz. 13:30.