Co trzeba wiedzieć o olejach CBD

Olejek CBD powstaje z konopi siewnych. Chociaż porównywany jest często z marihuaną, w przeciwieństwie do niej zawiera znikome ilości związków odurzających. Dzięki dużej zawartości innego składnika, tzn. CBD, ma wiele cennych właściwości, poza tym jest bezpieczny i zupełnie legalny. Można go bez problemu nabyć na terenie Polski i całej Unii Europejskiej.

Olejki CBD powstają poprzez odizolowanie CBD i rozpuszczenie go w oleju. Taki produkt ma dość duże stężenie, ale dzięki temu jest łatwy w dawkowaniu. Warto zaznaczyć, iż nie jest to jedyna opcja na wykorzystanie tego olejku. Może on być bowiem używany do produkcji kremów, tabletek czy słodyczy.

Dostępność olejku CBD

Wedle prawa Unii Europejskiej, aby dostęp do danej substancji był legalny, zawartość czynnika odurzającego THC powinna być mniejsza niż 0.2%. Olejki CBD nie mają w składzie tego czynnika wcale, albo naprawdę minimalne ilości, mniejsze niż próg unijny. Posiadanie ich jest zatem zupełnie zgodne z prawem i bezpieczne.

Również na terenie naszego kraju Olejki CBD można swobodnie nabyć. Najczęściej w postaci suplementów diety. Zakupu można dokonać w większości aptek czy w sklepach internetowych.

Dla kogo olej CBD?

Olejki CBD ciągle zyskują nowych zwolenników. Nie bez powodu. Ich szerokie zastosowanie oraz zbawienne właściwości nęcą kolejnych zainteresowanych. Sprawdzą się nie tylko jako środek zaradczy na niemalże każdą dolegliwość, ale również jako preparat zapobiegawczy. Wskazuję się też, że nadają się do wykorzystania w weterynarii.

Mimo, iż szczegółowe badania nad skutecznością oleju CBD nadal są prowadzone, już teraz wiadomo, że ma działanie przeciwcukrzycowe i przeciwzapalne. Olejek CBD może również pomóc osobom zmagającym się z padaczką, gdyż zmniejsza ilość ataków. Jest także wskazany w walce ze stanami lękowymi, ponieważ zmniejsza ich natężenie i nie powoduje senności. Wreszcie preparat ten stosowany jest też w leczeniu uzależnień od alkoholu, papierosów czy marihuany.

Oprócz wymienionych powyżej właściwości, olej CBD polecany jest także osobom chorującym na wszelkiego rodzaju nowotwory. Szczególnie z uwagi na to, że skutecznie poprawia nastrój, apetyt i wpływają pozytywnie na jakość snu.

Olej CBD podawany jest również osobom autystycznym. Przede wszystkim ze względu na minimalizowanie agresji, tendencji do samookaleczenia się czy zmniejszenia uczucia niepokoju.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Powszechnie Olejki CBD zalicza się do czynników bezpiecznych. Jest to substancja niezawierająca toksyn. Oczywiście reakcja na działanie takiego olejku to sprawa indywidualna. Zresztą, jak w przypadku każdej substancji. Mogą pojawić się pewne skutki niepożądane w postaci biegunki, zaburzeń koncentracji.

Jeśli chodzi o stosowanie olejków CBD w połączeniu z innymi lekami, jak w przypadku wszystkich suplementów, osoby chorujące przewlekłe i biorące sporą ilość lekarstw powinny zachować ostrożność. Składniki tych olejków mogą bowiem wpływać na działanie substancji zawartych w składzie innych leków i powodować nieskuteczność kuracji, co z kolei może negatywnie przełożyć się na stan zdrowia. Należy pamiętać, że decydując się na zakup olejku CBD, każda osoba chorująca przewlekłe i przyjmująca stałe inne leki powinna skonsultować ten fakt z lekarzem.

Stosowanie

Cenne informacje na temat zasad stosowania oleju CBD znajdują się na etykiecie. Tam zawsze pisana jest dzienna ilość, która może zostać bezpiecznie spożyta. Czasami zalecane jest stopniowanie dawki, innym razem częstotliwość ta jest mniejsza. Najlepiej krople olejku aplikować pod język. Dzięki temu, że jest to miejsce bardzo dobrze ukrwione, substancja szybko się wchłonie.

Należy bezwzględnie pamiętać, że współczesny stan wiedzy w temacie działania, właściwości, sposobu stosowania i ewentualnych działań niepożądanych olejków CBD jest dopiero na etapie ciągłych badań. Wyniki uzyskanych badań to najczęściej dopiero faza doświadczeń, w głównej mierze przeprowadzonych na zwierzętach czy niewielkich grupach ludzi. Na nowe informacje trzeba będzie jeszcze poczekać.

Trzeba także zwrócić uwagę na to, że olejek CBD nie jest lekiem. Przy zakupie nie należy kierować się tylko i wyłącznie ceną, ale przede wszystkim składem. Powinno się również wybierać produkty znanych i sprawdzonych przedsiębiorstw. Szukając haseł takich jak buy CBD oil stawiajmy na rozsądek.

Brak wielu szkodliwych działań niepożądanych nie powinien być sygnałem do rezygnacji z ostrożności. Z rozsądkiem do olejków CBD należy podejść szczególnie przy podawaniu ich dzieciom. Kobiety ciężarne czy karmiące piersią nie powinny w ogóle sięgać po te substancje.

