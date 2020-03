Czy można hale przemysłowe chłodzić w sposób ekologiczny?

Zapewnienie odpowiedniej temperatury pracy w zakładzie produkcyjnym leży po stronie pracodawcy. To właśnie od jest odpowiedzialny za to, aby pracownicy mieli optymalne warunki pracy. Każdy pracodawca jest do tego zobligowany przepisami prawa obowiązującymi na terenie kraju. W miejscu pracy nie powinno być ani za ciepło, ani za zimno.

Gdy temperatury zbytnio spadają, to trzeba pomyśleć o efektywnym ogrzewaniu, natomiast w przypadku wzrostów temperatury powietrza przydać się może ekologiczne chłodzenie hal przemysłowych. Jest ono o wiele bardziej wydajne on tradycyjnych systemów klimatyzacyjnych.

1. Dlaczego odpowiednia temperatura w miejscu pracy jest tak ważna?

2. Lepiej za zimno czy za gorąco?

3. W jaki sposób można obniżyć temperaturę powietrza?

4. Postaw na ekologię - wydajna klimatyzacja przemysłowa

Z poniższego tekstu możesz dowiedzieć się między innymi tego, dlaczego zachowanie optymalnej temperatury w zakładzie produkcyjnym jest tak ważne, kto jest za to odpowiedzialny, w jaki sposób można to zrobić oraz jakie są ciekawe propozycje na ekologiczne chłodzenie hal przemysłowych. Zainteresowany? Zapraszamy do lektury!

Dlaczego odpowiednia temperatura w miejscu pracy jest tak ważna?

Problem ten należy rozważyć, patrząc na niego przynajmniej z kilku perspektyw. Po pierwsze, jest to wymóg prawny. Pracownicy muszą mieć zapewnione komfortowe warunki pracy, chyba że specyfika branży wymaga inaczej - na przykład ciężko sobie wyobrazić, aby pracodawca był zobligowany do tego, by pracownikom w chłodni zapewnić wysokie temperatury, jest to po prostu niemożliwe - wówczas pracodawca zapewnia odzież oraz przerwy w pracy. Kolejna istotna sprawa, to komfort samego pracownika. Nieustanna praca w niesprzyjających warunkach może negatywnie wpływać na morale pracownika. Motywacja do wykonywania codziennych obowiązków będzie spadała w zastraszającym tempie. Jeżeli udzieli się to innym pracownikom firmy, to problemy z wydajnością przedsiębiorstwa są gwarantowane. Na koniec warto poruszyć jeszcze jeden aspekt, a mianowicie, właściwe warunki produkcyjne. W niektórych branżach temperatura musi być odpowiednia do procesów, jakie są przeprowadzane w hali produkcyjnej.

Lepiej za zimno czy za gorąco?

Ani tak, ani tak. Praca zarówno przy zbyt niskich, jak i przy nazbyt wysokich temperaturach może być niekorzystna z punktu widzenia wydajności pracownika. Przy niskich temperaturach łatwiej o przeziębienie. A przeziębiony pracownik często idzie na zwolnienie lekarskie. Gdy zbierze się większa grupa takich osób, to cały zakład produkcyjny może w kilka dni wstrzymać procesy produkcyjne. Wysokie temperatury są równie niebezpieczne, co te zbyt niskie. Z łatwością wówczas można spotkać się z osłabieniem, a nawet omdleniami. Co zatem zrobić, aby w zakładzie produkcyjnym przez cały rok panowały optymalne temperatury? Warto zainwestować w wydajne rozwiązania. Przykładem może być ekologiczne chłodzenie hal przemysłowych, które jest nie tylko wydajne, lecz też generuje koszty niższe o 80% w stosunku do tradycyjnych sposobów obniżania temperatury w halach produkcyjnych.

W jaki sposób można obniżyć temperaturę powietrza?

Gdy komuś jest za ciepło w domu, to najczęściej otwiera okno. W bezwietrzną pogodę nawet przy otwartych wszystkich oknach w mieszkaniu trudno jest mówić o swobodnym przepływie powietrza. Z łatwością można sobie za to wyobrazić, jak szybko temperatura rośnie w miejscu pozbawionym okien, gdzie przebywa duża ilość osób, a tak właśnie jest w przypadku hal produkcyjnych. Obniżanie temperatury do komfortowych wartości jest w takim miejscu nie lada wyzwaniem. Wykorzystywane są do tego różnorodne technologie, jedne z nich są bardziej, inne mniej wydajne. Szczególną uwagę w tym względzie przykuwają koszty wentylacji i klimatyzacji hal przemysłowych. Czy istnieje sposób na wydajną klimatyzację, która przy okazji jest stosunkowo tania i nie powoduje spustoszenia w środowisku naturalnym? Rozwiązaniem w tym względzie może być ekologiczne chłodzenie hal przemysłowych.

Postaw na ekologię - wydajna klimatyzacja przemysłowa

Od wielu lat największym zmartwieniem dla właścicieli hal przemysłowych, którzy chcieli zapewnić swoim pracownikom komfortowe warunki do pracy i efektywną wentylację były koszty. Im większa powierzchnia hali produkcyjnej, tym większym wyzwaniem było zapewnienie optymalnej wentylacji i dobrego przepływu powietrza. Nowoczesne i ekologiczne chłodzenie hal przemysłowych nie musi być drogie - wystarczy postawić na sprawdzone rozwiązania, które mogą obniżyć koszty eksploatacyjne nawet o 80%. Tak duże oszczędności w obszarze wentylacji można uzyskać przy wykorzystaniu systemów ekologicznych zapewniających najwyższą jakość powietrza. Bezpośrednie chłodzenie wyparne to metoda wykorzystywana w systemach IntCooll. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie https://www.oxy-com.pl/urzadzenie-chlodzenie-hal/. Klimatyzacja przemysłowa jest niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na jakość i wydajność procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Nowoczesne rozwiązania w tym temacie są nie tylko oszczędne, ale także łatwe w obsłudze.

