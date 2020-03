Darmowe pożyczki – na czym polega ta promocja?

Klienci firm pożyczkowych coraz chętniej korzystają z darmowych pożyczek. Zasady ich udzielania są bardzo proste, a wymagania niskie. Zobacz, dla kogo przeznaczone są darmowe pożyczki i jak się o nie ubiegać.

Darmowe pożyczki – zasady ich działania

Firmy pożyczkowe zdążyły nas przyzwyczaić do tego, że za każde pożyczenie pieniędzy trzeba płacić. Jednakże rosnąca konkurencja na rynku firm pożyczkowych doprowadziła do powstania całkowicie nowej oferty chwilówek, dokładnie darmowej pożyczki dostępnej dla każdego nowego klienta. Szczególnie ważna jest w tym przypadku druga część poprzedniego zdania, a mianowicie świadomość, że darmowe pożyczki są udzielane przez firmy pożyczkowe wyłącznie swoim nowym klientom. Takie pożyczki można nazwać pożyczkami „na start”, ale są też tacy, którzy nazywają je pożyczkami „testowymi”.

Pożyczanie pieniędzy nadal jest dla wielu osób jedną wielką niewiadomą. Część potencjalnych klientów firm pożyczkowych nie jest do końca przekonanych co do tego typu rozwiązania i z góry zakłada, że pożyczka na dowód może być droga. Firmy pożyczkowe chcąc przekonać tych ludzi do swoich ofert, udostępniają darmowe pożyczki pozwalające przetestować pożyczanie bez żadnych kosztów i dowiedzieć się, jak w rzeczywistości wygląda zaciągnięcie pożyczki i jej spłata. Darmowe pożyczki z 7pozyczki.pl/darmowe-pozyczki są udzielane zwykle do określonej kwoty – do 1000 lub do 3000 zł (niekiedy wyższej) i z terminem spłaty 30 dni. Wszystkie pozostałe warunki są w tym przypadku analogiczne do chwilówek online.

Dla kogo jest darmowa pożyczka?

Darmowa pożyczka jest – tak jak wyżej wspominaliśmy – przeznaczona dla nowego klienta wybranej firmy pożyczkowej, ale też dla osoby o określonych oczekiwaniach. Przede wszystkim pożyczka taka z racji swojej ograniczonej kwoty będzie adekwatna tylko w sytuacji mniejszych wydatków. W przypadku darmowej pożyczki w kwocie 1000 zł wachlarz dostępnych możliwości nie jest wcale duży, ale kiedy uda Ci się znaleźć ofertę darmowej chwilówki na 3000 złotych, to za taką kwotę będzie można kupić już o wiele więcej. Z reguły przyjmuje się, że darmowe pożyczki są przeznaczone dla osób, które chcą pożyczać bez formalności, na jasnych zasadach i przede wszystkim szybko – znacznie szybciej niż w bankach. Dodatkowo takie pożyczki są też dedykowane osobom, które nie mogą okazać się zaświadczeniami o dochodach lub posiadają na tyle niskie dochody, że byłyby one nieakceptowane przez banki. Darmowe pożyczki są też często przeznaczone dla osób bezrobotnych, a nawet zadłużonych.

Kwota darmowej pożyczki na dowód

Tak jak wspominaliśmy wyżej, kwota darmowej pożyczki zwykle oscyluje w granicach 1000-3000 zł, ale na rynku możemy znaleźć też pożyczki za darmo w kwocie 5000 zł, a nawet 6000 zł. Zwykle przyjmuje się, że wyższe kwoty darmowych pożyczek gwarantują firmy z ugruntowaną pozycją na rynku i jednocześnie te działające dłużej, natomiast młode firmy, które nie dysponują jeszcze wystarczającym kapitałem, oferują pożyczki za darmo na niższe kwoty. Oczywiście nie można byłoby tutaj stwierdzić, że pożyczka na dowód w wyższej kwocie jest lepsza od tej w niższej, bo wszystko zależy od indywidualnych potrzeb. W jednym przypadku rzeczywiście potrzebujemy pożyczyć tylko 1000 zł, więc nie ma sensu szukać oferty gwarantującej wyższą sumę darmowej pożyczki, bo tyle pieniędzy i tak nie jest nam potrzebne.

Gdzie szukać pożyczek za darmo?

Obecnie pożyczki pozabankowe są dostępne właściwie wyłącznie przez internet. Jeszcze jakiś czas temu na rynku funkcjonowały stacjonarne punkty pożyczkowe, ale teraz ich liczba diametralnie spadła. Z pewnością najłatwiejszym sposobem będzie znalezienie pożyczki za darmo online, bo pozwoli to oszczędzić czas i w pewnym sensie też pieniądze na ewentualny dojazd. Chwilówkę przez internet może wziąć każdy klient spełniający minimalne warunki, a załatwienie wszystkich formalności odbywa się całkowicie online, z pominięciem konieczności wizyty klienta w siedzibie lub oddziale firmy pożyczkowej.

Żeby jednak porównać oferty dostępne na rynku, najlepiej będzie skorzystać z rankingu darmowych pożyczek. Taki ranking agreguje oferty różnych firm pożyczkowych i ustawia je od najlepszej do najsłabszej. W ocenie pożyczki brane są pod uwagę różne czynniki, między innymi łatwość pozyskania, wysokość dostępnych kwot czy jakże ważne oceny dotychczasowych klientów firmy. Korzystanie z rankingu pożyczek pozabankowych z pewnością pozwala oszczędzać czas, dlatego że nie musimy każdorazowo wyszukiwać wszystkich ofert, porównywać ich i wykonywać kalkulacji kosztów. Wszystko to jest już gotowe i czeka do wglądu na stronie internetowej.

----- materiał płatny ----