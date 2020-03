Elektryczny samochód - czy warto w niego zainwestować?

Samochody elektryczne nie są nowym wynalazkiem - pierwsze pojazdy, jakie w ogóle powstały na przestrzeni dziejów, również były elektryczne. W tamtych odległych czasach nie byliśmy jednak w stanie przebić możliwości, jakie niósł ze sobą silnik napędzany benzyną czy ropą. Obecnie bariery te nie są już tak oczywiste, a same auta elektryczne nie tylko dorównują, ale pod niektórymi względami wręcz przewyższają te tradycyjne.

Czy warto zatem kupić samochód na prąd dla siebie, do użytku codziennego? Co współczesne modele mogą nam zaoferować? Jakie są ich zalety, które warto rozważyć, jeżeli planujemy wymianę auta w najbliższej przyszłości?

Mobilność bez ograniczeń

Chociaż pierwsze współczesne samochody elektryczne cierpiały na problem związany z niskim zasięgiem, nowe modele coraz lepiej rozwiązują ten problem. Auto elektryczne ze średniej lub wyższej półki jest w stanie przejechać dość na jednym ładowaniu, by bez problemu być w stanie służyć nam przez cały dzień podczas miejskiej jazdy. Poza dużymi miejscowościami sieć ładowarek również ulega coraz większej ekspansji, więc nawet gdy wybierzemy się samochodem na wakacje, nadal jesteśmy w stanie tak zaplanować trasę, by móc naładować samochód w razie potrzeby, a w międzyczasie zjeść obiad czy po prostu rozprostować nogi po dłuższej podróży.

Niższy koszt eksploatacji

Jeżeli mamy możliwość ładowania baterii we własnym zakresie, na przykład w garażu, koszt codziennej eksploatacji samochodu elektrycznego jest dużo mniejszy, niż w przypadku pojazdów na standardowe rodzaje paliwa. Dodatkowym plusem również jest to, że w ramach kampanii promowania elektromobilności wiele ładowarek miejskich lub prywatnych dostępnych jest w przystępnej cenie, co pozwala również na obniżenie kosztu w momencie, gdy nie mamy jak naładować auta na własną rękę. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie: https://www.auto-swiat.pl/jak-wybrac-samochod-elektryczny-elektryzujacy-wybor/ggrq42r.

Niepowtarzalny design

Auta elektryczne to swego rodzaju "plac zabaw" dla projektantów, gdzie można zrealizować nawet najbardziej unikatową i nietypową wizję. To właśnie z tego powodu wiele modeli wyróżnia się znacząco na tle spalinowych odpowiedników. Nie wszystkie samochody na prąd są godne zachwytu pod względem wyglądu, to prawda, jednak dzięki tej wolności i swobodzie twórczej przy projektowaniu możemy podziwiać również takie projekty, które jak najbardziej potrafią przykuć oko swoją niecodziennością, elegancją lub sportowym pazurem.

