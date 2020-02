Meble do małego wnętrza. Półkotapczany i nie tylko

W małych mieszkaniach każdy metr kwadratowy jest na wagę złota. Pomieszczenie, które za dnia jest salonem i jadalnią, wieczorem zamienia się w sypialnię. By zachowało pełną funkcjonalność, a korzystanie z niego nie wiązało się ze zbędnymi problemami, warto wyposażyć je w wielofunkcyjne, oszczędzające przestrzeń meble. Oto lista 5 najlepszych rozwiązań.

1. Meble do małego wnętrza: półkotapczan

2. Meble, które oszczędzają przestrzeń: sofa

3. Meble do małego mieszkania: rozkładana ława

4. Meble do niewielkich wnętrz: krzesła składane

5. Meble oszczędzające miejsce: rozkładany fotel

Meble do małego wnętrza: półkotapczan

Za dnia są estetycznym, nierzucającym się w oczy meblem, zaś wieczorem, po rozłożeniu, zamieniają się w pełnoprawne, wygodne łóżko. Półkotapczany często ponadto wyposażone są w dodatkową szafkę, w której można schować na przykład pościel. To idealny wybór do pokoju dziecka lub nastolatka, a także głównego pomieszczenia w domu. Szeroki wybór półkotapczanów znajdziemy na https://meblini.pl/polkotapczany.

Meble, które oszczędzają przestrzeń: sofa

Pozostając w temacie mebli do spania, przechodzimy do rozkładanej sofy – mebla, który znajdziemy w większości polskich mieszkań o niewielkim metrażu. W nocy z powodzeniem może pełnić funkcję wygodnego łóżka, zaś w dzień zmienia się w kanapę, na której, w zależności od rozmiaru i konstrukcji mebla, może usiąść od dwóch do nawet 6 osób, a przy tym jest mocnym akcentem w aranżacji pomieszczenia.

Meble do małego mieszkania: rozkładana ława

Urządzając niewielkie pomieszczenie, musimy też rozwiązać problem związany ze stołem. To mebel, który zajmuje sporo miejsca, a jest przecież absolutnie niezbędny. Warto więc zastąpić go rozkładaną ławą, która na co dzień zajmie niewiele miejsca, a podczas wizyty gości szybko będzie mogła zamienić się w duży, w pełni funkcjonalny stół.

Meble do niewielkich wnętrz: krzesła składane

Korzyści płynące z posiadania rozkładanego stołu nie będą jednak tak widoczne, jeśli wraz z nim użytkować będziemy zwykłe krzesła. W małych wnętrzach te krzesła, których nie wykorzystujemy w danym momencie, można odłożyć na bok – dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie wybór modeli składanych lub takich, które można przechowywać jedno na drugim.

Meble oszczędzające miejsce: rozkładany fotel

Fakt posiadania niewielkiego wnętrza nie musi wcale oznaczać rezygnacji z przyjmowania gości. By móc ich przenocować, warto wybrać składane fotele, które na co dzień będą pełnić standardową funkcję, zaś w wyjątkowych sytuacjach mogą zmienić się w komfortowe łóżko.

----- materiał płatny ----