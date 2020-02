Pozycjonowanie: samodzielnie, czy z pomocą agencji? Podpowiadamy!

Założyłeś własną firmę, która dopiero stawia pierwsze kroki na rynku zdominowanym przez branżowych potentatów. Wiele dobrego słyszałeś o pozycjonowaniu, zatem decydujesz się na rozpoczęcie działań technicznych na stronie. Aby nieco obciąć koszty, robisz to sam – bo przecież znasz się na informatyce. Zanim jednak usiądziesz przed komputerem i z zapałem zabierzesz się do działania, zastanów się, czy na pewno Ty lub Twoi pracownicy posiadacie wiedzę i warsztat niezbędny do pozycjonowania.

Znajomość zasad SEO i umiejętność ich zastosowania to bowiem dwie różne kwestie, a do osiągnięcia sukcesu potrzebna jest ta druga.

Wiedza to nie wszystko. Trzeba jeszcze umieć ją przekuć w sukces

Teoretycznie samodzielne pozycjonowanie stron jest możliwe; w praktyce wygląda to nieco inaczej. Szeroka dostępność materiałów edukacyjnych z zakresu SEO pozwala mieć wrażenie, że każdy może pozycjonować. Różnica pomiędzy profesjonalistą z Agencji IN a właścicielem firmy rozpoczynającym przygodę z pozycjonowaniem jest znacząca. Pierwszy z nich ma o wiele więcej czasu na edukację w tym zakresie. Wyobraź sobie, że znasz podstawy SEO na tyle, żeby swobodnie rozmawiać o działaniach w witrynie ze specjalistą. Nie jest to jednak poziom, który pozwalałby na spokojne zarządzanie pozycją strony w rankingu, bez obaw o jej nagłe spadki. Taką pewność ma jedynie doświadczona agencja SEO wraz ze swoimi pozycjonerami, którzy w swojej karierze zetknęli się już ze stronami z najróżniejszych branż, przetrwali wiele zaskakujących sytuacji i wynieśli dziesiątki, a nawet setki fraz do TOP10 i TOP3. Ty pracujesz jedynie ze swoją stroną internetową, a w takim przypadku trudno przygotować się na nieoczekiwane wydarzenia.

Dzięki profesjonalnej opiece znajdziesz się w czołówce Google

Profesjonaliści posiadają nie tylko wiedzę, ale i potrzebne do pozycjonowania narzędzia. Często są one dosyć kosztowne, a ich zakup potrafi stworzyć poważną wyrwę w firmowym budżecie. Decydując się na współpracę chociażby z Agencją IN, narzędzia wliczone są w cały proces pozycjonowania, który, notabene, trochę trwa. W jego skład wchodzi wiele elementów, jakie trzeba opracować, wdrożyć, a potem na bieżąco monitorować efekty. Podejmując się tego zadania, ryzykujesz, że nie wystarczy Ci już czasu na efektywne prowadzenie własnego biznesu. Jeżeli więc nie masz pewności, że Twój napięty firmowy grafik pozwoli na samodzielne pozycjonowanie, lepiej zlecić je specjalistom. Oni pomogą Ci też zaprzyjaźnić się z algorytmem Google i sprawnie wprowadzać oczekiwane przez niego zmiany. Metody działania robotów wyszukiwarki zmieniają się nawet kilka razy w roku, zatem należy trzymać rękę na pulsie i modyfikować swoją stronę zgodnie z nimi. Warto więc odpowiedzieć sobie na pytanie, czy znajdziesz czas i możliwości, żeby nieustannie śledzić wiadomości płynące od Google, a potem wdrażać zmiany. Wbrew pozorom nie tak łatwo znaleźć czas na zmodyfikowanie kodu witryny czy opublikowanie nowych tekstów. Agencja SEO będzie się tym zajmować w Twoim imieniu – i to każdego dnia.

