Tłumacz angielskiego - gdzie szukać i znaleźć najlepszego?

Większość z nas zna język angielski, choć na podstawowym poziomie. Lata nauki już od przedszkola pozwalają komunikować się bez problemu. Wiele osób inwestuje również w dodatkowe lekcje, bo znajomość języka obcego – a obecnie nawet kilku, to standard w naszej rzeczywistości i otwarte drzwi na rynek pracy.

Nie dziwią więc certyfikaty, zajęcia i rozmowy rekrutacyjne w wybranym języku obcym – to kompetencje, bez których obecnie ciężko znaleźć dobrą pracę. Z drugiej strony zdarza się również, że potrzebujemy profesjonalnego tłumaczenia na przykład dokumentów. Poza specjalistycznym językiem niezbędne będą tu również uprawnienia.

Język angielski - najczęściej tłumaczony język

Branża tłumaczy języka angielskiego ma się bardzo dobrze. To połączenie wiedzy, wykształcenia i doświadczenia, które sprawdzają się w różnych – czasem bardzo specjalistycznych zleceniach. Aby zdobyć odpowiednie uprawnienia, tłumacz przysięgły musi zdać bardzo trudny egzamin językowy, którego główną część stanowi słownictwo prawnicze. Dlatego właśnie taki specjalista będzie niezbędny, gdy będziemy chcieli przetłumaczyć umowy, wyrok sądowy, dokumenty. Poza tym na rynku funkcjonują również tłumacze techniczni i specjalistyczni. To specjaliści, którzy oczywiście znają bardzo dobrze język i mają kierunkowe wykształcenie, a także należą do stowarzyszeń branżowych. Warto również sprawdzić referencje z poprzednich zrealizowanych zleceń.

Ważnym elementem, który wyróżnia dobrego tłumacza jest przynależność do branżowych stowarzyszeń. Stawiają one bowiem swoim członkom bardzo surowe wymagania, a tym samym zajmują się pewnego rodzaju lekcją. Stowarzyszenia wymagają co najmniej 2-letniego doświadczenia. Poza tym trzeba mieć odpowiednie rekomendacje oraz oczywiście dyplomy, które poświadczają kierunkowe wykształcenie. To ono daje narzędzia i warsztat, a całą resztę przynosi doświadczenie. Dlatego właśnie, gdy chodzi o tłumaczenia, angielski specjalistyczny będzie bazował również na wykształceniu branżowym związanym z medycyną, ekonomią, zarządzaniem, mechaniką i wieloma innymi kierunkami. Jak widać, będzie tu chodzić nie tylko o samą znajomość języka, ale również o istotę tematu. Szukając dobrego tłumacza specjalistycznego, musimy zwracać uwagę na to, by był on fachowcem w danej dziedzinie.

Jeszcze inną istotą będą kombinacje językowe, czyli tłumaczenia z polskiego na angielski i z angielskiego na polski. W tym pierwszym przypadku warto zadbać o zatrudnienie native speakera języka angielskiego. W tym drugim tłumacza – Polaka. Wynika to z faktu, że tylko rodzimy użytkownik języka tak naprawdę rozumie jego niuanse zarówno kulturowe, jak i społeczne, a to niezwykle istotne nie tylko wówczas, gdy tłumaczy się literaturę, ale również spotkanie biznesowe czy negocjacje. Od odpowiedniego przedstawienia oferty zależą często bardzo duże kontrakty.

Gdzie szukać dobrego tłumacza języka angielskiego?

Na rynku funkcjonuje wiele biur tłumaczy, a specjaliści działają również samodzielnie. Bez problemu można znaleźć również eksperta w internecie. W tym całym szeregu możliwości trzeba się jedynie zastanowić, na jakiej współpracy zależy nam najbardziej. Warto zapytać znajomych, kogo polecają oraz przejrzeć opinie użytkowników na przykład w sieci. Jeśli nie dotrzemy do rzetelnych informacji, warto zapytać tłumacza o wykształcenie, doświadczenie i referencje. Niezwykle istotne będzie również to, by nie kierować się ceną jako najważniejszym kryterium. Za nią bardzo często idzie jakość oraz terminowość.

Najczęściej będziemy szukać specjalisty do przetłumaczenia specjalistycznych dokumentów urzędowych, pism sądowych lub dokumentacji medycznej. Poza tym wiele osób musi przedstawić abstrakt do pracy magisterskiej w języku angielskim. Ważnym elementem stają się również teksty biznesowe i branżowe, które są publikowane w specjalistycznych pismach. Ekspert przydaje się również przy tłumaczeniach symultanicznych, szeptanych czy konsekutywnych na różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach, szkoleniach.

Tłumaczenia przez internet

Najczęściej w poszukiwaniu tłumacza sięgamy do internetu. Tu znaleźć można setki lub nawet tysiące ofert biur i wolnych strzelców. Coraz większą popularnością cieszą się tłumaczenia online i specjalne platformy. To one łączą w pewnie sposób tych, którzy szukają profesjonalnych tłumaczy ze specjalistami. Takie rozwiązanie oszczędza czas i sprawia, że do zleceniodawcy zgłaszają się eksperci, którzy w danej materii mają doświadczenie. W ten sposób tłumacze szukają zleceń, a nie odwrotnie, co z punktu widzenia użytkownika (szczególnie laika) jest bardzo wygodne. Samo założenie konta w systemie oraz dodanie zadania wraz z określeniem języka oraz stawki czy innych wymagań jest bardzo intuicyjne, a daje dostęp do kilku tysięcy specjalistów, którzy sami określają, czy chcą takim zleceniem się zająć. To doskonały sposób, by trafić na fachowca w dziedzinie.

