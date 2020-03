Wykorzystaj pozycjonowanie i obroń swój sklep internetowy przed konkurencją

Prowadzenie sklepu internetowego nie wydaje się trudne. W sobie dropshippingu nie tylko nie musimy kłopotać się znalezieniem dogodnej lokalizacji, ale nawet przestrzeni na magazyn. Niestety, kłopoty jednak są, a do najpoważniejszych należy konkurencja. Choć mamy dostęp do niezliczonych rzesz odbiorców z całego kraju to i rywali nam nie zabraknie. Skuteczna promocja jest więc najważniejszym zagadnieniem, jakiemu warto poświęcić uwagę.

Na nic najbardziej atrakcyjna oferta, jeśli nie sposób z nią dotrzeć do klientów

W czasach, gdy w ciągu kilku chwil możemy odnaleźć i porównać bardzo dużo rozmaitych propozycji, mogłoby się wydawać, że ich rzeczywista atrakcyjność i ceny będą odgrywały główną rolę. Rzeczywistość okazuje się jednak zgoła odmienna. Te kilka chwil to dla ogromnych rzesz użytkowników sieci za dużo. Świadczy o tym niezbicie sposób, w jaki korzystamy z wyszukiwarki Google. A to tam zwykle rozpoczynamy nie tylko dowolne zakupy, ale i poszukiwanie ofert, z których zechcemy następnie skorzystać udając się do punktów usługowych.

Wyszukiwanie z reguły kończy się mianowicie na otwarciu jednego wyniku – szansa, że będzie inaczej pojawia się wówczas, gdy okaże się on nie odpowiadać wprowadzonemu zapytaniu. Na naszym rynku każdego roku powstaje tymczasem kilka tysięcy sklepów internetowych. Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że Twój klient nie trafi szybko na konkurenta, jeśli cały ich szereg pojawi się na liście wyników przed Tobą? Zdobądź lepszą lokatę i podnieś je!

Rola, jaką pełni dziś Google w naszym codziennym życiu sprawia, że to przede wszystkim tam toczy się walka o odbiorcę. Dziś już nie sposób toczyć jej samodzielnie – potrzebujesz wsparcia profesjonalnej agencji SEO, dla której fachowców pozycjonowanie stron nie ma tajemnic.

Specjaliści SEO nadadzą witrynie Twojego sklepu doskonałą postać

Dobre miejsce w wynikach organicznych Google należy do najważniejszych atutów każdego przedsiębiorstwa. Jak zwracają uwagę specjaliści z firmy AFTEREB, bardzo ważne jest jednak także to, co ukaże się oczom użytkownika po wejściu na stronę naszego sklepu. To kolejny powód, dla którego warto go pozycjonować – w toku prac optymalizacyjnych zyska on bowiem wiele cech istotnych zarówno dla robotów wyszukiwarki, jak i internautów. Jest to m.in. szybkość ładowania, odpowiednia struktura i nawigacja czy responsywność, a więc przystosowanie do wyświetlania na urządzeniach mobilnych, których udział w rynku e-commerce stale rośnie. Istotne są jednak także takie szczegóły, jak postać adresów podstron czy zbędne znaczniki w kodzie strony. Pozwól fachowcom wyeliminować wszystkie jej słabości, a walka o szczyt listy wyników będzie łatwiejsza!

Oprócz tego jednak warto dobrze przeanalizować całą witrynę pod kątem tzw. UX (user experience). Oznacza to prześledzenie całej ścieżki, jaką ma do pokonania klient od chwili otwarcia sklepu, poprzez wyszukiwanie towarów, aż po składanie zamówienia. Usunięcie wszystkiego, co może go zniechęcać i utrudniać mu korzystanie z platformy także przełoży się na mniej odrzuceń i porzuconych koszyków, a w rezultacie wyższy zysk.

---- materiał partnera ----