Zmiany w ubezpieczeniu od stycznia – sprawdź co powinieneś wiedzieć

Od stycznia 2020 roku wzrastają kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC dla pojazdów mechanicznych. Z czego wynikają zmiany? Na jakie mandaty muszą przygotować się „zapominalscy” kierowcy? Czy podwyżka oznacza, że wzrosną również opłaty za samo ubezpieczenie? Jakich zmian mogą spodziewać się kierowcy, którzy wzięli auto w leasing? Leasing samochodowy a ubezpieczenie OC.

Leasing (https://www.superauto.pl/leasing-samochodu) to jedna z najkorzystniejszych form finansowania zakupu pojazdu, która jest często wybierana przez przedsiębiorców. Chociaż z roku na rok ustawodawca ogranicza możliwość optymalizacji należności podatkowych poprzez leasing, to nadal cieszy się on dużym zainteresowaniem odbiorców. Pojazdy użytkowane w ramach umowy leasingowej stanowią własność leasingodawcy, zatem to on może decydować o tym, z usług którego ubezpieczyciela będzie korzystać osoba jeżdżąca autem. Często zdarza się, że podmioty oferujące finansowanie pojazdów poprzez leasing mają podpisane korzystne umowy z ubezpieczycielami, dzięki czemu są w stanie zaproponować osobom użytkującym auta atrakcyjne stawki polisy OC. Jedynie w nielicznych przypadkach właściciel pojazdu daje użytkownikowi wolną rękę w zakresie decydowania o wyborze ubezpieczyciela. Nawet wtedy jednak leasingodawca musi zaakceptować umowę ubezpieczenia oraz ogólne warunki. Samodzielny wybór firmy ubezpieczeniowej nie jest też do końca korzystny dla osób użytkujących auto – często okazuje się, że opłatę trzeba uiścić na cały rok z góry.

Ubezpieczenie OC od stycznia 2020 – co się zmieni dla właścicieli i osób korzystających z leasingu?

Od początku roku kierowcy, którzy nie wykupili obowiązkowego ubezpieczenia OC swojego pojazdu, zapłacą zdecydowanie wyższe kary. Zmiany są spowodowane wzrostem minimalnego wynagrodzenia dla pracowników pełnoetatowych, które od stycznia 2020 wynosi 2600 zł i jest o 350 zł wyższe niż stawka ubiegłoroczna, kiedy najniższe wynagrodzenie wynosiło 2250 zł. Jest to rekordowy wzrost płacy minimalnej.

Kwestię wysokości opłat za brak OC reguluje ustawa z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych. W związku ze zmianami wynagrodzeń stawka bazowa za brak obowiązkowego ubezpieczenia przez okres powyżej 14 dni wyniesie 5200 złotych dla pojazdów osobowych i będzie aż o 700 zł wyższa niż w 2019 roku. Zgodnie z przepisami ustawy wysokość opłaty stanowi:

- równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku samochodów osobowych,

- równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów,

- równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku pozostałych pojazdów, np. motocykli.

Od stycznia 2020 roku najwyższa opłata za brak OC wynosi aż 7800 zł i dotyczyć właścicieli pojazdów z drugiej wymienionej kategorii – m.in. samochodów ciężarowych. Jest to wzrost o 1050 zł w stosunku do ubiegłego roku. Z kolei właściciele jednośladów, np. motocykli czy skuterów będą musieli zapłacić 870 zł, co oznacza wzrost o 120 zł w porównaniu do roku 2019.

Wzrost obowiązkowego OC a leasing samochodowy

Wiele osób obawia się, że w związku z dynamicznie rosnącą płacą minimalną, zwiększeniu ulegną również stawki OC dla kierowców. Rosnące koszty dla pracodawców i wysoka inflacja powoduje, że firmy ubezpieczeniowe podnoszą składki, a to może oznaczać jedno – wzrost cen dla użytkowników aut finansowanych przez leasing. Trend polegający na podnoszeniu stawek można było zaobserwować już w ostatnich miesiącach 2019 roku. Na wysokość opłat za ubezpieczenie OC może także mieć wpływ uchwała Sądu Najwyższego (III CZP 99/18), na mocy której to ubezpieczyciel pojazdu, który spowodował szkodę, będzie musiał pokryć koszt opinii rzeczoznawcy. Warto także wspomnieć o nowych przepisach związanych z wyczerpaniem się sum gwarancyjnych z OC, których koszt ma ponieść Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ten z kolei uzyskuje środki od firm ubezpieczeniowych funkcjonujących na polskim rynku. Wszystkie te czynniki mogą przełożyć się na wzrost składek i opłat – zarówno dla właścicieli aut, jak i dla osób korzystających z pojazdów w ramach umów leasingowych.

------ materiał płatny -----