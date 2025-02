280 milionów na Kanał Elbląski

Kanał Elbląski, fot. Michał Skroboszewski, arch. portel.

Przygotowujemy się do kilkuletnich inwestycji, które mają poprawić warunki żeglugi i bezpieczeństwo na Kanale Elbląskim – poinformował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Szacowany koszt tych prac to ponad 280 mln zł. Mają one poprawić bezpieczeństwo żeglugi - czytamy na radiogdansk.pl

Jak przekazał rzecznik gdańskiego RZGW Bogusław Pinkiewicz, na najbliższy sezon nie przewidziano przedsięwzięć, które spowodowałyby utrudnienia w żegludze po Kanale Elbląskim. Prowadzone tam za ok. 2,5 mln zł prace remontowo-utrzymaniowe mają być zakończone jeszcze przed sezonem. Obejmują one m.in. usunięcie usterek powstałych podczas eksploatacji, naprawy umocnień brzegowych i ekspertyzy stanu technicznego. - Obecnie przygotowujemy się do kilkuletnich inwestycji, które mają poprawić warunki żeglugi i bezpieczeństwo na Kanale Elbląskim - poinformował rzecznik. Chodzi o dwa projekty o łącznej wartości ponad 280 mln zł, które miałyby zostać zrealizowane w latach 2026-2029. RZGW w Gdańsku chce je przeprowadzić w partnerstwie z podmiotami zrzeszonymi w Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Dofinasowanie na ten cel ma pochodzić z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Projekt „Odbudowa systemu wodnego Kanału Elbląskiego” zakłada m.in. remont umocnień brzegowych na odcinkach łącznej długości blisko 34 km: między śluzą Miłomłyn a wrotami w Buczyńcu, Miłomłynem a jeziorem Ewingi oraz z Miłomłyna do Starych Jabłonek. To pierwszy etap prac, które mają być prowadzone w latach 2026-2028 za ok. 258 mln zł. Inwestycje są na etapie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, które mają zostać złożone jeszcze w tym roku. W drugim etapie, planowanym na lata 2027-2029, mają być przebudowane wybrane odcinki obwałowań i budowli pomiędzy wrotami Buczyniec a pochylnią Całuny. Przewidziano też modernizację jazu Miłomłyn oraz jazu w Samborowie na rzece Drwęcy wraz z przenoską dla kajaków. Koszt tych prac to ok. 14 mln zł. Więcej na radiogdansk.pl.

oprac. daw