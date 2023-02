„Afera klozetowa” w elbląskim sądzie

Kto na drzwiach toalety Sądu Okręgowego w Elblągu powiesił „Listę hańby” z nazwiskami sędziów, jacy poparli Macieja Nawackiego w wyborach do Krajowej Rady Sądownictwa? Taką sprawą zajmuje się... Prokuratura Krajowa, o czym pisze portal oko.press.

„Sprawa jest absurdalna i pokazuje, czym zajmuje się Prokuratura Krajowa, która podlega bezpośrednio Prokuratorowi Generalnemu Zbigniewowi Ziobrze. OKO.press ustaliło w kręgach zbliżonych do Prokuratury Krajowej, że znajdujący się w jej strukturze wydział spraw wewnętrznych w ostatnim czasie przesłuchuje elbląskich sędziów oraz pracowników administracji i informatyków sądowych" – pisze w swoim artykule w serwisie oko.press Mariusz Jałoszewski.

Jak informuje oko.press, przesłuchania są związane z prowadzonym postępowaniem ws. listy poparcia dla Macieja Nawackiego, który rok temu kandydował do nielegalnej neo-KRS. Tę listę w styczniu 2022 roku ktoś powiesił na drzwiach do toalety w Sądzie Okręgowym w Elblągu. Na górze listy napisano „Lista hańby” i poniżej były nazwiska sędziów z całej Polski popierające Nawackiego, wśród nich nazwiska pięciu elbląskich sędziów, zaznaczone kółkiem. Lista krążyła w internecie, a sprawa trafiła aż do wydziału spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

Portal oko.press ustalił, że na przesłuchania sędziów do Elbląga przyjeżdża prokurator Juliusz Rudak, który wzywa przedstawicieli Temidy do elbląskiej prokuratury okręgowej. Na razie sędziowie przesłuchiwani są w charakterze świadków. Postępowanie ma się toczyć w kierunku naruszenia art. 216 kodeksu karnego, mówiącego o znieważeniu.

Z informacji portElu wynika, że prokuratura przesłuchała już około 10 sędziów. Niektórzy przedstawiciele Temidy oficjalnie komentują całą sytuację w mediach społecznościowych, przywołując (jak znany elbląski sędzia Michał Bober) scenę z kultowego filmu "Rejs", gdy ktoś w damskiej toalecie napisał "Głupi kaowiec". Z kolei sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Gąciarek napisał list otwarty do prokuratora prowadzącego postepowanie w powyżej opisanej sprawie, w ironiczny sposób radząc "jak dopasować osobę do zarzutów".

