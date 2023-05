Do Krynicy - korki. Branża turystyczna obawia się o sezon

DW 501 przed remontem. Fot. arch. zuławytv.pl

- Kierowcy, którzy w majówkę wybrali się do Krynicy Morskiej, spędzili długie godziny w korkach. To efekt remontu drogi, którą postrzępił przekop Mierzei Wiślanej – informuje money.pl. Może to zaowocować zmniejszonym ruchem turystycznym w regionie.