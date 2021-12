- Marta ma 28 lat, pochodzi z Elbląga, lecz od lat związana jest z Warszawą i Trójmiastem. Jako dziecko zamiast bajek wolała teledyski MTV, jedyny wyjątek stanowiły filmy Disneya, które po latach zaczęła dubbingować – czytamy o uczestniczce finału "The Voice of Poland", Marcie Burdynowicz, na stronie programu. Finałowe zmagania obdędą się już 4 grudnia.

Jak podaje strona "The Voice...", Marta Burdynowicz współpracuje ze studiami dubbingowymi (była zaangażowana w produkcje takie "My Little Pony", "Dumbo", "Muppety na tropie").

- Jako nastolatka marzyła o dużej scenie, udało jej się zamienić fioletowy dziecięcy mikrofon na ten prawdziwy, a studia na Akademii Muzycznej w Gdańsku na wydziale wokalno–aktorskim otworzyły jej kolejne drzwi – czytamy na voice.tvp.pl. Artystka trafiła do obsady Teatru Muzycznego Roma, współpracowała także z Teatrem Syrena, Teatrem Rampa, Teatrem Muzycznym w Poznaniu i Łodzi. Obecnie współpracuje z Teatrem Muzycznym w Gdyni. Można było zobaczyć ją m. in. w musicalach "Mistrz i Małgorzata", "Kombinat", "Rock of Ages", "Piloci", "Zakonnica w przebraniu".

W "The Voice of Poland" należy do drużyny Justyny Steczkowskiej. Finał 12. edycji programu odbędzie się już w sobotę, 4 grudnia o 20 w TVP2.

Więcej na voice.tvp.pl.