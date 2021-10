Krynica Morska przebudowuje bazę portową

13,2 mln złotych będzie kosztować nowy budynek do obsługi portu nad Zalewem Wiślanym w Krynicy Morskiej. Miasto pozyskało na ten cel 11,2 mln z funduszy unijnych. Prace właśnie trwają.

Rozpoczęła się rozbiórka starego hangaru dotychczasowego budynku portowego. W ich miejsce powstanie budynek do obsługi portu z zapleczem sanitarno-socjalnym łączący w sobie funkcje bosmanatu, centrum konferencyjno-szkoleniowego, zaplecza socjalnego, miejsca do przechowywania łodzi i sprzętu wodnego.

- Wokół budynku zostanie zagospodarowana przestrzeń, powstaną m.in. place manewrowe oraz postojowe dla łodzi, mała architektura, oświetlenie terenu, ogrodzenie i tereny zielone wkomponowane w jego otoczenie. Co istotne, to zaprojektowany układ komunikacji pieszej, który oprócz gwarancji swobodnego przemieszczania i dostępu do wszystkich wejść do budynku, uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami m.in. poprzez brak spadków, progów itp. - informuje Urząd Miejski w Krynicy Morskiej na swojej stronie internetowej.

Inwestycja ma kosztować 13,2 mln złotych, niasto pozyskało na ten cel dofinansowanie w wysokości 11,2 mln z funduszy unijnych.

- Dzięki podniesieniu standardu obiektów wzrośnie ranga portu na mapie rodzimych portów jachtowych – zapowiadają władze Krynicy Morskiej.

Źródło: Krynicamorska.tv