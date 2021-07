Na Mierzei utonęły dwie osoby

Do tragedii doszło w sobotę po południu na plaży w Kątach Rybackich i Krynicy Morskiej. Ofiarami są 50-letni mieszkaniec Pasłęka oraz 60-letni obywatel Ukrainy.

O tragedii na swojej stronie facebookowej poinformowało Ratownictwo Powiatu Nowodworskiego. - Po jakimś czasie ratownicy znaleźli te osoby i wydostali je na brzeg. Niestety po dłuższej reanimacji nie udało się przywrócić czynności życiowych – czytamy na stronie facebookowej Ratownictwa. - Na miejscu zostały zadysponowane liczne siły i środki z Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim, OSP Jantar, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR Sztutowo), OSP Krynica Morska.

W Krynicy Morskiej topiły się aż trzy osoby, życie 33-latka i 28-latka udało się uratować dzięki pomocy plażowiczów.

- W sobotę na Mierzei obowiązywał całkowity zakaz kąpieli, była wywieszona czerwona flaga. Pomimo tego turyści często łamali zakaz, policjanci ukarali kilka osób mandatami oraz skierowali wnioski o ukaranie do sądu – informuje portal Żuławy TV.

Jak informuje Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa tylko w sobotę interweniowała ona 9 razy, by ratować życie ludzi pływających w morzu. Oprócz Mierzei były to interwencje na Wyspie Sobieszewskiej, we Władysławowie i Jastrzębiej Górze. Nie udało się uratować aż 5 osób, wliczając to śmiertelne ofiary kąpieli z Mierzei.

- Apelujemy o rozwagę i zażywanie kąpieli w miejscach strzeżonych. Dziękujemy serdecznie za współpracę pozostałym służbom - strażakom, ratownikom WOPR, policji, Zespołom Ratownictwa Medycznego i Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu – napisała SAR na swoim profilu na Facebooku.