Nagi protest na Mierzei

Dziś rano para aktywistów z Obozu dla Mierzei Wiślanej położyła się w łóżku na terenie budowy Kanału Żeglugowego na Mierzei Wiślanej. W ten sposób zaprotestowali przeciw przekopowi Mierzei.

Jak informuje radio RMF24, dziś (14 lutego) rano grupa aktywistów z Obozu dla Mierzei Wiślanej weszła na terenu budowy Kanału Żeglugowego i rozpoczęła nietypowy protest. Dwie nagie osoby leżały w łóżku.

- Naszym hasłem jest "Miłość i Mierzeja bez przerwy". Chcieliśmy wykorzystać to komercyjne w swojej odsłonie święto dla aktywizmu. Chcemy pokazać, że czułość może być tym, co powinno nas prowadzić przez życie. Nie rozwiązania siłowe, tak jak rząd rozwiązania siłowe tutaj wprowadza na Mierzei - mówili protestujący dla RMF - Leżymy nago w łóżku, bo nawiązujemy do akcji Johna Lennona i Yoko Ono, którzy przez tydzień leżeli w łóżku dla pokoju. Teraz my leżymy dla natury, a przede wszystkim dla Mierzei Wiślanej.

Protest zakończył się ok. godz. 9. Na miejscu interweniowała policja, która spisała protestujących i nakazała opuszczenie terenu budowy.

