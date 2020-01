Od myśliwca MiG-29 oderwał się spadochron hamujący

Mig-29 z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku zgubił podczas lotu 20-kilogramowy spadochron hamujący. - Jakby coś takiego w kogoś uderzyło, to kaplica – tłumaczy jeden z pilotów. O sprawie pisze Onet.pl

Do incydentu doszło 14 stycznia. MiG-29 z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku podczas lotu nad terenami cywilnymi zgubił spadochron hamujący. Umieszczony w tubie o długości ok. 50 cm, ważący ok. 20 kg spadochron wykorzystywany jest do wyhamowania maszyny po wylądowaniu. – Jakby coś takiego w kogoś uderzyło, to kaplica. Ponadto przy uderzeniu w dom, samochód to jest jak pocisk – tłumaczy w artykule Onet.pl jeden z pilotów.

Wcześniej w innej maszynie uszkodzeniu uległa prądnica, pilot musiał awaryjnie lądować. Ministerstwo Obrony Narodowej nie informuje o usterkach. Sprawy bada wojskowa komisja, która od tygodnia pracuje w bazie w Malborku. Trwają poszukiwania spadochronu, ale piloci twierdzą, że to jak szukanie igły w stogu siana.

Myśliwce MiG-29 były uziemione przez osiem miesięcy po tym, jak w marcu 2019 r. w wyniku awarii w powietrzu maszyny tego typu z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckiem pilot musiał się katapultować. Samolot uległ całkowitemu zniszczeniu. MON twierdzi, że „od czasu wznowieniu lotów na samolotach MiG-29 doszło do jednego lądowania awaryjnego bez następstw”.

