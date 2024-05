Opony na tony

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku wpłynął wniosek o interwencję dotyczącym składowiska odpadów w powiecie malborskim. Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej odkryli na miejscu... kilka tysięcy opon.

Opony były magazynowane we wskazanym we wniosku do WIOŚ miejscu, bezpośrednio na gruncie.

- Zbieranie odpadów odbywało się bez wymaganego prawem zezwolenia, bez wymaganego w przypadku odpadów palnych systemu monitoringu wizyjnego oraz bez stosownego wpisu do BDO, Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – czytamy w komunikacie WIOŚ w Gdańsku.

Jak informują urzędnicy, za zbieranie odpadów bez zezwoleń grodzi kara od tysiąca do miliona zł.

- Za kolejne naruszenia przepisów przewidziane są odpowiednie kary, w wysokości również do 1 000 000 zł. Prowadzone są dalsze czynności kontrolne w celu ustalenia stanu rzeczywistego – podaje WIOŚ.