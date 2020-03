Policja apeluje: #Zostańwdomu

Reklama

21 marca to pierwszy dzień wiosny i tradycyjny Dzień Wagarowicza. Mimo to policjanci apelują o to, żeby zostać w domu.

Funkcjonariusze Policji wspierają służby sanitarne sprawdzając czy osoby zakwalifikowane do kwarantanny respektują ten obowiązek. Niestety, nie wszyscy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji i narażają na ryzyko inne osoby. Ograniczenia dotyczą również przedsiębiorców. Wobec osób, które nie będą przestrzegały ograniczeń związanych z ograniczeniem działalności gospodarczej lub niestosujących się do kwarantanny będą wyciągane konsekwencje prawne. Kara za niestosowanie się do warunków kwarantanny wynosi 30 tys. zł. W przypadku przedsiębiorców nie stosujących się do rozporządzenia o wprowadzeniu stanu epidemii kary mogą sięgnąć 8 lat pozbawienia wolności. Więcej na Policja.pl

.