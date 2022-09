Pościg przy przekopie

Wczoraj (25 września) do nietypowej sytuacji doszło przy kapitanacie Nowy Świat. Straż Graniczna zatrzymała sternika łodzi, który bez zgody kapitana wpłynął do portu ciągnąc za sobą narciarza wodnego.

- Jednostka pływająca SG-213 z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej, po informacji uzyskanej z kapitanatu portu Nowy Świat, 25 września interweniowała wobec łodzi motorowej, która bez zgody kapitana wpłynęła do portu, ciągnąc za sobą narciarza wodnego - informuje Morski Odział Straży Granicznej.

Na widok strażników granicznych sternik łodzi z dużą prędkością wypłynął z portu, choć był wzywany do zatrzymania.

- Na wysokości przekopu Wisły łódź zatrzymała się, a strażnicy graniczni przystąpili do jej kontroli - czytamy. 34-latek, który sterował łodzią, twierdził że nie słyszał sygnałów i nie wiedział, że ścigają go służby. Jego łódź nie była zarejestrowana, nie miał też uprawnień, by ją prowadzić.

- Ponadto załoga nie miała uprawnień do wykonywania narciarstwa wodnego - podaje MOSG. Warto dodać, że przepisy naruszono także samym uprawianiem narciarstwa wodnego w porcie. 34-latek sterujący łodzią został ukarany mandatem w wysokości 1000 zł, SG wystąpi też do dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni o wszczęcie postepowania administracyjnego w związku ze stwierdzonymi naruszeniami.

Na podst. inf. MOSG.