Prawko stracisz nie tylko jadąc autem

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym (choćby motorówki czy skutera wodnego) lub powietrznym, według prawa o ruchu drogowym podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2,5 tys. zł. Jeśli poziom alkoholu przekroczy u kierującego 0,5 prom., mamy już jednak do czynienia z przestępstwem i kary są wtedy jeszcze wyższe.

- Tutaj grzywna może już sięgnąć 30 tys. zł, a oprócz tego grozi ograniczenie wolności lub kara pozbawienia wolności do 2 lat – przypomina autokult.pl.

Zarówno w przypadku popełnienia wykroczenia jak i przestępstwa trzeba liczyć się z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych.

- Powaga sytuacji ma już jednak wpływ na okres zabrania uprawnień - w pierwszym przypadku mowa o czasie od 6 miesięcy do trzech lat, natomiast w drugim trzy lata to minimum – czytamy na portalu.

Można nadal prowadzić pojazdy inne niż mechaniczne, choćby łódki na wiosła czy żaglówki. Z kolei jeśli takie pojazdy będziemy prowadzić w stanie nietrzeźwości, minimalna grzywna wynosi 2,5 tys. zł, a przy niższym stężeniu alkoholu grzywna nie jest mniejsza niż 1000 zł.

- W 2025 roku na wodach regionu służbę pełnić będzie 76 specjalistycznie przeszkolonych policjantów, którzy do dyspozycji mają 35 jednostek pływających o napędzie mechanicznym od 40 do 300 KM oraz profesjonalny sprzęt ratunkowy. Tegoroczny tabor został wzbogacony o dwie łodzie Sportis R-2 o mocy 200 KM, które zostały przekazane do dyspozycji KMP w Olsztynie. Służby na wodach regularnie są pełnione na obszarze 14 jednostek terenowych, a więc powiatów elbląskiego, olsztyńskiego, braniewskiego, działdowskiego, ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, iławskiego, mrągowskiego, oleckiego, ostródzkiego, piskiego, szczycieńskiego i węgorzewskiego. Policjantów wspierają również przedstawiciele innych służb, które w zakresie swoich zadań mają dbanie o bezpieczeństwo na wodach i terenach przywodnych - podaje Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.