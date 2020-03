Przekop coraz droższy

4 miliony zł więcej zapłaci Urząd Morski w Gdyni za realizację pierwszego etapu budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Powodem są dodatkowe prace związane m.in. z usuwaniem obiektów ferromagnetycznych.

Jak informuje portal rynekinfrastruktury.pl koszt pierwszego etapu budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną będzie wyższy o 4 mln zł. Spowodowane jest to koniecznością wykonania dodatkowych prac: usunięcie obiektów ferromagnetycznych, budowę drogi tymczasowej dla jednostek transportujących urobek z wykopów oraz budowy nabrzeża tymczasowego do cumowania barek wraz z przygotowaniem miejsca do składowania urobku na obszarze Zalewu Wiślanego.

W związku z tym koszt budowy pierwszego etapu przekopu wzrósł do 810,2 mln zł.

Jak informuje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prace postępują zgodnie z harmonogramem.

„Wkrótce będą pogrążone kolejne ścianki nabrzeża południowego, w rejonie Zatoki Gdańskiej rozpoczną się też prace u nasady falochronu zachodniego oraz wzmacnianie gruntów pod przyszłe obiekty mostowe palami prefabrykowanymi. Ponadto kontynuowane będą także roboty przy nasypach, wykonywane wzmocnienia pod drogi. Rozpoczną się też prace związane ze sztuczną wyspą. Na początek wybudowane zostanie tymczasowe nabrzeże, na które drogą wodną transportowane będą materiały potrzebne do budowy wyspy.” - poinformowało ministerstwo na swojej stronie na Facebooku.

