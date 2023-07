Rząd chce wprowadzić zmiany w zagospodarowaniu elbląskiego portu

Jak podaje Portal Samorządowy, w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów jest projekt rozporządzenia w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu. Projekt jest w przygotowaniu, nie został jeszcze opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

- Głównym celem przyjęcia planu jest uregulowanie zagospodarowania i użytkowania obszarów morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Elblągu - możemy przeczytać na Portalu Samorządowym. - Plan umożliwi koordynację funkcjonalną i terytorialną różnorodnych działań przestrzennych, w tym w szczególności realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w sposób zrównoważony, tj. zapewniający efektywne wykorzystanie ich cech, zasobów i właściwości dla różnych celów społecznych i gospodarczych. (...) Wprowadza istotne nakazy, zakazy i ograniczenia odnoszące się do korzystania z wód portu morskiego w Elblągu, rozstrzyga o rozmieszczeniu w tych obszarach inwestycji celu publicznego, kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej oraz określa obszary i warunki ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, poszukiwania, rozpoznawania kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż. Plan wskazuje także akweny, na których warto lokować takie sposoby zagospodarowania obszarów, których jednoczesne występowanie przynosi korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. - możemy przeczytać na Portalu Samorządowym.

A to oznacza, że rząd chce wpływać na to, jak będą realizowane inwestycje w porcie. Do tej odniósł się w czwartek (20 lipca) podczas spotkania posłów Lewicy z mieszkańcami Elbląga Witold Wróblewski, prezydenta miasta.

- Przegrali 4:1 w Elblągu w głosowaniu odnoście portu, ale dzisiaj czytam w Portalu Samorządowym, że jest następna próba zadziałania, czyli budowania planu zagospodarowania wód w Elblągu. To jest kompletny nonsens. Wracamy do wariantu Westerplatte albo do wariantu z placu Defilad - stwierdził Witold Wróblewski, odnosząc się do wcześniejszych działań rządu, który wprowadził przepisy pozbawiające samorządy Gdańska i Warszawy administrowania częścią majątku, gdy chodziło o organizację uroczystości związanych z rocznicą wybuchu II wojny światowej czy budową pomnika smoleńskiego w Warszawie.

Podkreślmy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt nie został upubliczniony. Możemy znaleźć jedynie informację na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, że taki projekt jest. Ma być procedowany na Radzie Ministrów między lipcem a wrześniem tego roku. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Przypomnijmy, że port to obszar około 470 hektarów. Jego granice ustalił minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (ostatnie rozporządzenie z 2013 roku), 70 procent terenów znajduje się w Elblągu, pozostałe w gminie wiejskiej Elbląg. Jak wygląda struktura własności w granicach Elbląga? 30 procent gruntów należy do samorządu, 24 procent do Skarbu Państwa, a 46 procent jest prywatna. Pisaliśmy o sprawie w tym artykule.