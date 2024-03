Tak miał wyglądać Kopernik

Naukowiec z Brazylii zrekonstruował w 3D twarz Mikołaja Kopernika na podstawie szczątków czaszki, którą odnaleziono kilkanaście lat temu we fromborskiej katedrze. Tak jego zdaniem miał wyglądać słynny astronom.

Cyfrowej rekonstrukcji wyglądu Mikołaja Kopernika podjął się Cicero Moraes . - Problemem związanym z postaciami historycznymi jest ustalenie, czy portrety, które powstały aż do czasów współczesnych, są zgodne z życiową jednostką. W przypadku Kopernika, o ile się orientowałem, nie ma nienaruszonego portretu, który powstał za jego życia - mówił Moraes, cytowany przez portal o2.pl Naukowiec zrekonstruował twarz Kopernika na podstawie szczątków czaszki, które odkryto w 2005 roku we fromborskiej katedrze.

Rekonstrukcja twarzy 70-letniego Kopernika

Mikołaj Kopernik był kanonikiem Kapituły Warmińskiej. Do XVIII wieku obowiązywał zwyczaj oddawania kanonikom pod dożywotnią opiekę poszczególnych ołtarzy w katedrze, pod którymi grzebano ich po śmierci. Właśnie ten fakt sprawił, że w 2005 roku udało się odnaleźć szczątki słynnego astronoma. Jako kanonik fromborskiej katedry Mikołaj Kopernik od 1501 do 1543 roku opiekował się czwartym ołtarzem w prawej nawie katedry, naprzeciw wejścia bocznego. Był to ołtarz noszący imię św. Wacława (obecnie Świętego Krzyża). Przy nim, zgodnie ze zwyczajem, został pochowany. Zmarł w 1543 r. we Fromborku.

Jego powtórny uroczysty pogrzeb, po odkryciu jego szczątków, odbył się w 2010 roku. Warto dodać, że po odnalezieniu szczątków astronoma specjaliści z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji dokonali rekonstrukcji wyglądy głowy na podstawie niekompletnej czaszki. Według nich 70-letni astronom wyglądał tak jak na zdjęciu obok.

