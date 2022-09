Wkrótce punkty karne posypią się hojniej

Od 17 września szykują się zmiany na drogach jeśli chodzi o punkty karne za wykroczenia. Jednorazowo będzie można otrzymać ich już nie 10, a 15. Informują o tym m. in. motofakty.pl.

Jak pisze Mariusz Michalak dla portalu motofakty.pl, nie zmienia się limit 24 punktów karnych, po osiągnięciu którego kierowcy zostaje odebrane prawo jazdy. A co się zmienia?

- Punkty zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, będą przypisywane w zakresie od 1 do 15, a usuwane dopiero po 2 latach od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia lub po 2 latach od dnia uiszczenia grzywny wynikającej z nałożenia mandatu karnego lub daty jego umorzenia – czytamy na portalu. Przekroczenie limitu będzie się wiązało z ponownym podejściem do egzaminu teoretycznego i praktycznego na "prawko"... po trwającym cztery dni, 28-godzinnym kursie kosztującym 500 zł. Szkolenie nie będzie redukowało punktów, ale będzie konieczne, żeby odzyskać uprawnienia.

17 września ma zmienić się taryfikator za przekroczenie prędkości, a 15 punktów karnych będzie otrzymywać kierowca, który przekroczy dozwoloną prędkość o 70 km/h. Za wiele drogowych występków zostanie też wprowadzona "zasada recydywy", podwójną stawkę mandatu otrzyma kierujący, który w ciągu dwóch lat zostanie przyłapany na tym samym wykroczeniu.

Dodajmy, że 15 punktów karnych będzie można otrzymać m. in. za "niestosowanie się do sygnałów świetlnych", "nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku", "omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu", "wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi", "nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu" i wiele, wiele innych. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na stronie motofakty.pl.

To nie pierwsze zaostrzenie kar za drogowe wykroczenia w ostatnim czasie. Jak zmiany w prawie drogowym przekładają się na bezpieczeństwo zdaniem policji?

- Widzimy, że ludzie jeżdżą wolniej, widzimy też, że po zmianach zmieniła się sytuacja jeśli chodzi np. o bezpieczeństwo pieszych - mówi nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu. - Przykładem jest niedawne wyłączenie sygnalizacji świetlnej na jednym ze skrzyżowań w Elblągu. Chociaż nie było zielonego światła dla pieszych, zaobserwowaliśmy, że piesi nie mieli tam problemu z przejściem na drugą stronę, kierowcy im ustępowali. To właśnie jedna z widocznych zmian zachowań na drogach, jakie zanotowaliśmy w ostatnim czasie. Policjanci ruchu drogowego widzą też, że kierujący wolniej poruszają się choćby "siódemką". Dodajmy, że często, gdy ludzie nie stosują się do przepisów, wynika to z ich niedoinformowania, warto więc być na bieżąco. Warto też mieć świadomość, że kary są wyższe, bo kierowców często zaskakuje wysokość mandatów za wykroczenia. Trzeba też podkreślić, że kto jeździ przepisowo, ani wysokiego, ani niskiego mandatu nie zapłaci – komentuje policjant.