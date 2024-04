Z Finlandii do Elbląga przypłynie pogłębiarka

fot. arch. UM w Gdyni

W maju z Finlandii ma przypłynąć pogłębiarka, która będzie obsługiwać drogę wodną przez Mierzeję Wiślaną. Specjalistyczny statek, który zasili flotę Urzędu Morskiego w Gdyni, będzie wykorzystywany też do utrzymywania torów podejściowych do portów morskich do głębokości 18m - czytamy na portalu gospodarkamorska.pl.