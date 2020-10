19-latek zatrzymany w sprawie zabicia psa

Policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o zabicie psa. Mężczyzna miał wrzucić do kanału worek, w którym znajdował się 6-miesięczny mieszaniec ras owczarka niemieckiego.

Pies został znaleziony w sobotę 10 października w okolicach pochylni Oleśnica pod Pasłękiem. Zwierzę było zawinięte w dwa worki związane sznurkiem. O sprawie powiadomiono policję, a także Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Psi Raj w Pasłęku. „Szukamy informacji, do kogo mogło należeć zwierzę oraz innych informacji związanych z tym czynem” – niedługo potem pojawił się taki wpis na stronie internetowej Psiego Raju.

To właśnie okazało się bardzo pomocne przy ustaleniu sprawcy. Sprawą zajęła się elbląska policja, a dokładnie aspirant Iga Sozoniuk, która prowadzi postępowania związane ze znęcaniem się nad zwierzętami. Na podstawie informacji, jakie dotarły do policji, zatrzymano młodego mężczyznę, który posiadał takiego psa. Policjanci podczas przeszukania w jego domu znaleźli m.in. dowody świadczące o tym, że mężczyzna mógł dokonać tego przestępstwa. Znaleziono również zdjęcie mężczyzny z jeszcze żywym psem.

Dziś 19-latek usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem, co doprowadziło do śmierci psa. Za taki czyn może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.