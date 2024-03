2 tony suszu w 2 dni

2 tony zabezpieczonego suszu tytoniowego i dwóch mężczyzn z zarzutami popełnienia przestępstw karno-skarbowych.

21 lutego funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w trakcie przeszukania pomieszczeń garażowych, należących do 62-latka z powiatu elbląskiego, znaleźli kartony z tytoniem. Zabezpieczono 650 kg suszu tytoniowego o szacunkowej wartości 380 tys. zł. Okazało się, że susz tytoniowy dostarczył 43-latek z Elbląga. Szybko wyładował towar i ruszył po kolejny do Niemiec. Dzień później, kiedy wracał citroenem do Polski, został zatrzymany w Świecku przez funkcjonariuszy Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim. Łącznie celnicy zabezpieczyli 10 kartonów po 130 kg każdy, o szacunkowej wartości 760 tys. zł.

Pod koniec lutego 62-letni mieszkaniec powiatu elbląskiego usłyszał zarzuty przechowywania suszu tytoniowego. Natomiast 4 marca funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przedstawili zarzuty 43-latkowi, który odpowie za przewożenie i przechowywanie znacznych ilości suszu tytoniowego.

Zarówno pierwszemu, jak i drugiemu grozi wysoka kara grzywny.