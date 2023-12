25 lat więzienia dla zabójcy z Okulickiego

Na 25 lat więzienia skazał w środę (6 grudnia) Sąd Okręgowy w Elblągu Rafała N. za zabójstwo Anny W. Mężczyzna może się ubiegać o warunkowe zwolnienie po odbyciu 22 lat kary pozbawienia wolności. Prokuratura wnosiła o dożywocie dla oskarżonego.

W środę zapadł wyrok w sprawie 30-letniego Rafała N. oskarżonego o zabójstwo Anny W. w jej mieszkaniu przy ul. Okulickiego. Do zbrodni doszło w październiku 2022 roku.

Prokuratura żądała dla oskarżonego dożywotniego pozbawienie wolności. Sąd Okręgowy w Elblągu skazał mężczyznę na 25 lat więzienia. W uzasadnieniu wyroku sędzia podkreślił, że oskarżony rokuje co do resocjalizacji, a karę dożywotniego więzienia orzeka się dla przestępców najbardziej zdemoralizowanych, takich, u których nie widać szansy na resocjalizację. Mężczyzna może się ubiegać o warunkowe zwolnienie po odbyciu co najmniej 22 lat pozbawienia wolności.

Wyrok nie jest prawomocny.

Więcej na temat uzasadnienia wyroku wkrótce.