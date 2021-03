29-latek zatrzymany na Nowowiejskiej

Dość nietypową interwencję przeprowadziło dwóch policjantów dzielnicowych z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Zatrzymali oni mężczyznę, który miał przy sobie foliowe zawiniątko z amfetaminą. To jednak nie wszystko. 29-latek miał na koncie jeszcze inne przestępstwa.

Cała sytuacja rozegrała się około godziny 17 na ul. Nowowiejskiej. Dwaj policjanci zauważyli jadącego przez parking opla corsę, z którego przez otwarte okno kierujący wykrzykiwał różnego rodzaju wulgaryzmy. Gdy policjanci podchodzili do parkującego auto mężczyzny, ten wybiegł z samochodu i zaczął uciekać w kierunku ulicy Bażyńskiego.

Policjanci go dogonili i zatrzymali. Okazało się, że 29-letni mężczyzna ma sądowy zakaz kierowania pojazdami do 2023 roku, a co więcej ma przy sobie foliowe zawiniątko z amfetaminą. Badanie alkotestem wskazało, że ma 0,40 promila alkoholu w organizmie. Na miejsce kontroli przyjechał właściciel opla corsy, który oświadczył, że pożyczył auto 29-latkowi. Mężczyzna został ukarany mandatem za wykroczenie, jakim jest „dopuszczenie do prowadzenia pojazdu przez osoby nieuprawnione”.

29-latek resztę tak rozpoczętego wieczoru spędził w policyjnym areszcie. Na drugi dzień usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości (wykroczenie), niestosowanie się do orzeczenia sądu oraz posiadanie narkotyku. Teraz odpowie przed sądem. Może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.