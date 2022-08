33-latek „na lekkim gazie”

Policjanci zatrzymali do kontroli 33-latka, który kierował osobowym volkswagenem. Wynik badania trzeźwości to 0,22 promila alkoholu a dodatkowo okazało się, że nie posiada on prawa jazdy.

Zdarzenie miało miejsce w lipcu tego roku przy ul. Ogólnej. Tam policyjny patrol zatrzymał 33-latka do kontroli drogowej. Badanie alkotestem wykazało u niego 0,22 promila alkoholu a sprawdzenie w bazie danych potwierdziło, że ów kierujący nie posiada prawa jazdy. Policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie. Dziś znamy już wyrok. Niefortunny kierujący ma zapłacić 3500 złotych grzywny a także ma rok zakazu kierowania wszelkimi pojazdami. Jego naruszenie to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu