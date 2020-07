42-letni mężczyzna przekazał oszustce 45 tysięcy złotych

Ich znajomość rozpoczęła się w styczniu. On: 42-lata, ona: 32-letnia Amerykanka polskiego pochodzenia mieszkająca w Wietnamie. Obiecywała, że przyjedzie do Elbląga, gdy tylko upora się z przeciwnościami losu, które ciągle stawały jej na drodze. 42-latek pomagał zwalczać te przeciwności robiąc… kolejne przelewy na podane konta.

Mężczyzna poznał osobę podającą się za 32-letnią Amerykankę na portalu randkowym. Chciał się z nią spotkać, ale ta pisała mu, że jest obecnie w Wietnamie. Pierwsze pieniądze mężczyzna wysłał jej, aby mogła kupić bilet na samolot do Polski. Później, gdy jechała już na lotnisko, by przyjechać do Elbląga, okazało się ze zapomniała… zakręcić kran w hotelu i zalała całe piętro. Znów poprosiła elblążanina o pieniądze na pokrycie strat. 42-latek wysyłał jej kolejne przelewy. Do tego doszła jeszcze operacja jej matki. Okazało się, że ta mieszka w Radomiu. Poszedł kolejny przelew, a nawet dwa. Łącznie 42-latek przekazał jej blisko 50 tysięcy złotych. Gdy zorientował się, że padł ofiarą oszustki, zgłosił sprawę na policję.

Sprawa jest prowadzona pod kątem oszustwa, za które grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Publikujemy ten materiał ku przestrodze, bo w takiej lub podobnej sytuacji można stracić oszczędności nawet kilku lat.