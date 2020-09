Akcja "Długa przerwa"

Elbląscy policjanci biorą udział w działaniach pod szkołami o nazwie „długa przerwa”. Akcja polega na patrolowaniu elbląskich szkół. Wszystko po to, by zapobiegać demoralizacji i przestępczości. Funkcjonariusze będą także sprawdzali, czy młodzież stosuje przepisy sanitarne.

W okolicach szkół pojawiły się policyjne służby obchodowe i patrolowe. Wszytko po to, by zapobiegać demoralizacji i przestępczości oraz żeby młodzież przestrzegała wytycznych sanitarnych. „Długa przerwa” to działania, w których mundurowi odwiedzają także punkty gastronomiczne i sklepy w celu wyeliminowania sprzedaży nieletnim alkoholu. Zdarzają się także mniej przyjemne sytuacje – legitymowania. Mają na celu kontrole wagarowiczów i uciekinierów z placówek opiekuńczych.