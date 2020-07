Bił kobietę butelką po alkoholu

45-letni mężczyzna trafił do policyjnego aresztu po tym, jak uderzył siedzącą na ławce kobietę. Jak się okazało, była to jego znajoma, z którą się pokłócił. Jako argumentu w dyskusji najpierw użył zaciśniętej pięści, chwilę później butelki po alkoholu.

Sytuacja miała miejsce w sobotę (18 lipca) przy ul. Teatralnej. Na miejsce został wezwany patrol policji: do mężczyzny, który miał butelką okładać po twarzy kobietę. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, zauważyli siedzącą na ławce kobietę oraz oddalającego się stamtąd mężczyznę. Ten, zatrzymany przez funkcjonariuszy najpierw tłumaczył im, że tylko tędy przechodził, ale widział, jak dwóch nieznanych mu mężczyzn bije kobietę, nie wiedział jednak, co ma zrobić…

Chwilę później, zapytana o przebieg zdarzenia kobieta, wskazała na 45-latka jako na sprawcę pobicia. Mężczyzna przyznał wtedy, że siedział z 42-latką na ławce i rozmawiali. W pewnym momencie pokłócili się i 45-latek przeszedł od słów do czynów. Z relacji wynika, że kilkakrotnie uderzył kobietę pięścią, a następnie trzymaną w ręku butelką. 42-latka została przewieziona do szpitala na badania. Mężczyzna trafił natomiast do policyjnego aresztu. Zarówno od pokrzywdzonej kobiety, jak i od zatrzymanego mężczyzny czuć było zapach alkoholu.