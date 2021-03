Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Co to w praktyce oznacza? To, że osoba, która ma na przykład trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów po półtora roku może ubiegać się o zmianę sposobu wykonywania tego orzeczenia i zamianę całkowitego zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz nie obejmujący pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową.

- To coś z czym w swojej służbie na drodze spotykamy się coraz częściej – mówi jeden z policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Elblągu. – Podczas kontroli sprawdzamy wtedy czy pojazd jest wyposażony w taką blokadę i ma ona aktualną homologację. Sama blokada jest zdefiniowana w przepisach Prawo o ruchu drogowym. Blokada alkoholowa to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Ustawodawca przewidział więc możliwość wcześniejszego odzyskania prawa jazdy dla osób, które przeszły czas próby i nie popełniły kolejnego przestępstwa kierowania pod wpływem alkoholu.