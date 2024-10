Były pracownik szpitala skazany za rozpowszechnianie dziecięcej pornografii

Sąd Rejonowy w Elblągu skazał na dwa lata więzienia Dariusza C., byłego pracownika szpitala wojewódzkiego, oskarżonego o posiadanie i rozpowszechnianie dziecięcej pornografii. Sąd orzekł także wobec mężczyzny dożywotni zakaz wykonywania zawodów i zajmowania stanowisk, w których miałby kontakt z dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny.

Ta sprawa wstrząsnęła opinią publiczną w kwietniu tego roku, gdy okazało się, że policja zatrzymała wieloletniego pracownika szpitala wojewódzkiego. Dariuszowi C. prokuratura postawiła zarzuty posiadania 275 zdjęć i filmów na dysku zewnętrznym i telefonie z pornografią dziecięcą i rozpowszechnienie w Internecie pięciu takich materiałów. Mężczyzna przesiedział w areszcie pół roku, po czym po jednej rozprawie (sąd wyłączył jej jawność) usłyszał wyrok.

- Dariuszowi C. przypisano popełnienie przestępstwa z art. 202 § 3 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i skazano na karę 2 lat pozbawienia wolności (na poczet orzeczonej kary zaliczono dotychczasowy okres pozbawienia wolności od 17.04 do 24.10.2024 r.), orzeczono o dożywotnim zakazie zajmowania wszelkich stanowisk i wykonywania wszelkich zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi oraz zobowiązano do zapłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 10.000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd postanowił o przepadku narzędzi i innych przedmiotów, które były przeznaczone do popełnienia przestępstwa w postaci komputera, dysku i telefonu. Wyrok nie jest prawomocny – informuje w odpowiedzi na nasze pytania sędzia Arkadiusz Kuta, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.

Dariusz C. był wieloletnim pracownikiem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Pracodawca rozwiązał z nim umowę, gdy oskarżony przebywał w areszcie. W lipcu Dariusz C. przeszedł na emeryturę.

