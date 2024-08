Chciał ukraść koła samochodu

Mieszkaniec ulicy Robotniczej w Elblągu zatrzymał 40-latka, który usiłował ukraść koła od toyoty. Zadzwonił pod 112 i przytrzymał sprawcę do przyjazdu radiowozu. Zatrzymany był wcześniej karany za podobne czyny. Zgłaszający wykazał się odwagą. Gratulujemy postawy!

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek (15 sierpnia 2024 r.) około godziny 23.00, przy ul. Robotniczej w Elblągu. Mieszkaniec, który wynosił śmieci zauważył pod samochodem sąsiada leżącego mężczyznę. Osobowa toyota była podniesiona na lewarku, a podejrzany odkręcał koła. Zgłaszający zatrzymał sprawcę i wezwał patrol Policji. Funkcjonariusze przejęli podejrzanego i zatrzymali w policyjnym areszcie. Okazało się, że to 40-latek, który był już wcześniej karany za podobne przestępstwa. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Zgłaszający wykazał się odwagą. Gratulujemy postawy!

Ta wyjątkowa postawa zostanie wyróżniona przez Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu – insp. Tomasza Piaskowskiego, który zapowiedział, że osobiście podziękuje mężczyźnie.