Chciał zainwestować w kryptowaluty… stracił sporą sumę 

O tym jak pewien Pan namówiony przez telefon przez drugiego Pana „zainwestował” ponad 200 tysięcy złotych i je… stracił.

Pewien elblążanin nosił się z zamiarem zainwestowania pieniędzy i to nawet sporej ilości. W tym celu, aby zrobić to bezpiecznie poszukał w internecie reklamy dotyczącej transakcji giełdowych. Nie do końca się na tym znał więc skorzystał z oferty doradcy który nawet sam do niego zadzwonił i poprowadził po arkanach inwestycji giełdowych. Trwało to nawet dość krótko. Łącznie za namową doradcy mężczyzna „zainwestował” kwotę ponad 200 tysięcy złotych. Gdy okazało się, że pieniądze zniknęły zgłosił się na policję.

Tu przyjęto od niego zawiadomienie.

Powyższy materiał publikujemy ku przestrodze. Aby wiedzieć, że nasze pieniądze mogą być zagrożone na skutek naszych własnych pomysłów. Żeby inwestować i zarabiać trzeba mieć odpowiednią wiedzę chociażby o mechanizmach zabezpieczeń bankowych. Tę niewiedzę wykorzystują często oszuści. Pamiętajmy o tym.