Chciała sprzedać sukienkę, a straciła 13 tys. złotych. Policjanci apelują o ostrożność 

Pomimo wielokrotnych apeli ze strony Policji okazuje się, że oszustwo związane z platformami sprzedażowymi i komunikatorami nie dla wszystkich jest znane. Mechanizm działania oszustów jest podobny. Ofiara otrzymuje od „kupującego” link i nie myśląc o zasadach bezpieczeństwa klika w niego. Następnie wpisuje dane autoryzujące do karty bądź konta i tym samym przekazuje swoje poufne dane oszustom. Finalnie traci też swoje oszczędności z konta bankowego. Mieszkanka Elbląga powiadomiła policjantów, że w taki właśnie sposób straciła 13 tys. złotych. Apelujemy o rozwagę i ostrożność.

Mieszkanka Elbląga chciała sprzedać sukienkę na popularnym portalu ogłoszeniowym. Szybko skontaktowała się z nią osoba zainteresowana kupnem odzieży. Pokrzywdzona kliknęła w przesłany link i została przekierowana na fałszywą stronę bankowości internetowej. Tam podała dane do logowania, numer karty, itp. To wystarczyło by sprawcy wyprowadzili z jej konta 13 tys. zł. Apelujemy o zachowanie czujności podczas jakichkolwiek transakcji internetowych, zwłaszcza podczas zakupów w sieci.

Elbląscy policjanci przypominają najważniejsze zasady bezpieczeństwa, o których warto pamiętać podczas transakcji internetowych:

- nie klikamy w nieznane linki, zwłaszcza przesyłane w wiadomościach tekstowych od obcych osób,

- dokładnie weryfikujemy, czy strona do której zamierzamy się zalogować, należy do prawdziwej witryny bankowości internetowej,

- nie udostępniamy danych, zwłaszcza informacji dotyczących płatności kartą bankomatową, nie podajemy też haseł, pinów, ani kodów dostępu,

- nie instalujemy nieznanych aplikacji na telefonie,

- podczas zakupów internetowych sprawdzamy opinie o sprzedającym/kupującym,

- nie zakładamy kont na stronach internetowych wskazanych przez potencjalnych kupujących, gdzie rzekomo można zrealizować płatność,

- jeśli nie jesteśmy czegoś pewni lub coś budzi nasze wątpliwości rezygnujmy z wykonania transakcji.