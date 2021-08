Chcieli ukraść leżaki z parku

Jeden z mieszkańców Elbląga powiadomił Straż Miejską o tym, że ktoś próbuje ukraść elementy nowo powstającego placu zabaw w parku Dolinka.

Mieszkaniec zadzwonił do Straży Miejskiej z informacją, że w krzakach zauważył schowane elementy placu zabaw. Były to ofoliowane jeszcze leżaki, przygotowane już do wywiezienia.

Strażnicy poinformowali o tym kierownika placu budowy, przekazując odnaleziony sprzęt.

- Dzięki czujności naszych mieszkańców dziś, sprzęt jest już zamontowany i niedługo będą mogli korzystać z niego wszyscy zainteresowani – informuj Iwona Łojewska ze Straży Miejskiej w Elblągu.