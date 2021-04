Chodził po dachu… auta

Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani przez policjantów operacyjnych „wydziału mienia”. Powód: jeden z nich… chodził po dachu. Problem był jednak w tym, że nie było pełni, a mężczyzna nie był lunatykiem. Gdy pierwszy z nich wchodził na dach zaparkowanego samochodu, drugi z mężczyzn w tym czasie kopał w karoserię. Nie zwracał przy tym uwagi na to, że swoim działaniem znacznie utrudnia mu wchodzenie.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani niedługo po zdarzeniu. Doszło do niego w niedzielę około godziny 23. Obaj usłyszeli już zarzuty uszkodzenia pojazdu, a dokładnie zaparkowanego przy ul. Kochanowskiego fiata 500.

Warto przy tym zaznaczyć, że uszkodzenia spowodowane przez mężczyzn wyceniono na kwotę 10 tysięcy złotych. 30 i 28-latek zostali zatrzymani przez policjantów operacyjnych Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. Obaj mieli być pod wpływem alkoholu i być może to właśnie zachęciło ich do tego, by wejść na dach samochodu.

Za swój nie lada wyczyn poniosą teraz konsekwencje. Kodeks Karny za zniszczenie mienia przewiduje bowiem karę do 5 lat pozbawienia wolności. Obaj sprawcy nie byli wcześniej notowani.