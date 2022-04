Czyje to rowery? Policjanci odzyskali skradzione jednoślady 

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu odzyskali dwa rowery skradzione z osiedla przy ul. Legionów w Elblągu. Jeżeli ktoś rozpoznaje swoje mienie lub wie do kogo należą rowery proszony jest o kontakt z policją pod nr 47 734 16 24.

Przypomnijmy: 20-latek oraz dwóch nieletnich 14 i 17 latek zajmowali się kradzieżami rowerów. W jednym z przypadków ich łupem padł rower o wartości 12 tysięcy złotych. Skradziony rower został odzyskany przez policjantów i trafił już do właściciela. Dwa pozostałe rower również odzyskali policjanci sprawcy jednak nie umieli stwierdzić skąd dokładnie je zabrali.

Sprawcy ukradli rower z jednej z klatek schodowych przy ul. Legionów. Jak się okazało to miejsce trzej „znajomi” upodobali sobie szczególnie, bo z osiedla wyprowadzili łącznie 5 rowerów. Jak ustalili policjanci, którzy odzyskali najdroższy skradziony jednoślad sprawcy, pozostałe rowery często porzucali niedługo po kradzieży. 20-latek przyznał się do tego, że zamierzał przemalować rower i go używać. Teraz za kradzież zgodnie z Kodeksem Karnym może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności. Nieletni odpowiedzą za swoje czyny przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich.