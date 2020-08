Dachowanie na trasie S7. Są utrudnienia w ruchu

Dziś (16 sierpnia) po godz. 10 na trasie S7 w kierunku Gdańska doszło do wypadku drogowego toyoty z oplem, gdzie zostały ranne dwie osoby. Niedługo później na wysokości Pasłęka doszło do kolizji 5 samochodów. Trasa S7 pod Elblągiem jest zakorkowana w obu kierunkach. Zobacz zdjęcia.

Do pierwszego wypadku doszło na wysokości Bogaczewa. 65-latka kierująca toyotą straciła panowanie nad pojazdem uderzyła w barierki, a później w opla, który dachował. Dwie osoby zostały ranne, pogotowie zabrało ich do szpitala. W wyniku wypadku służby ratownicze wstrzymały ruch na trasie S7 w kierunku Gdańska.

Niedługo później, również na pasie w kierunku Gdańska, na wysokości Pasłęka doszło do kolizji 5 samochodów. Korek na trasie S7 ciągnął się kilometrami. Utrudnienia w ruchu objęły także kierowców jadących w kierunku Warszawy.

Policjanci zorganizowali objazd przez starą siódemkę, ale natężenie ruchu było tak duże, że i tam tworzyły się korki.