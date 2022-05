Dlaczego uszkodził szlaban? 

Publikujemy film zarejestrowany przez kamerę osiedlowego monitoringu przy ul. Różanej w Elblągu. Widać na nim mężczyznę, który celowo uszkadza ramię szlabanu. Policjanci ustalają tożsamość sprawcy.

Kamera umieszczona przy ul. Różanej skierowana jest w stronę ul. Jaśminowej 20 i tam też doszło do uszkodzenia ramienia szlabanu. Miało to miejsce 10 kwietnia tego roku a dokonał tego widoczny na filmie mężczyzna.

Jeżeli ktoś go rozpoznaje prosimy o kontakt pod nr tel.: 734 16 28 lub mailowo: policja@elblag.ol.policja.gov.pl